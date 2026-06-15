Один человек погиб и один пострадал из-за столкновения легковушки с фурой в Забайкалье

15 июня 2026, 05:07

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

На 677-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» легковой автомобиль столкнулся с грузовой фурой. Погиб один человек. Об этом сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Забайкалья».





ДТП произошло в ночь с 14 на 15 июня в Петровск-Забайкальском районе. По предварительным данным, 43-летний водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу и врезался в большегруз Jac. В результате аварии погиб 21-летний пассажир легковушки, в то время как водитель получил травмы и попал в больницу. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.



Ранее стало известно, что во Владивостоке китайские туристы массово вылавливают краснокнижных раков-богомолов, «вооружившись» вёдрами и сачками. Местные жители утверждают, что иностранцев за подобные действия не штрафуют.