Гендиректора ЧЭМК Ходорковского оставили в СИЗО по делу об интиме со школьницами

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Челябинский областной суд в пятницу продлил срок содержания под стражей Павла Ходоровского, генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината, до 10 августа.
Его обвиняют в преступлениях сексуального характера против несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе областного суда.
Ходоровский возглавлял предприятие с 2001 года и был задержан 11 июня. В отношении него возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против несовершеннолетних и общественной морали.
Суд также ранее решил продлить срок содержания под стражей Дарью Филичкину, одну из фигурантов дела по гендиректору, до 10 августа.
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Ходоровский возглавлял предприятие с 2001 года и был задержан 11 июня. В отношении него возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против несовершеннолетних и общественной морали.
Суд также ранее решил продлить срок содержания под стражей Дарью Филичкину, одну из фигурантов дела по гендиректору, до 10 августа.
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Артем Кузьмин