Суд отклонил иск украинки, которую не впустили в Россию за дискредитацию ВС РФ

В Чехии на заводе боеприпасов, расположенном в городе Свитавы на востоке страны, произошел взрыв. Предприятие принадлежит компании Poličské Strojírny, входящей в холдинг STV Group и являющейся одним из поставщиков боеприпасов для Украины.