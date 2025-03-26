Суд отклонил иск украинки, которую не впустили в Россию за дискредитацию ВС РФ

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Суд отклонил иск гражданки Украины, которую не впустили в Россию за дискредитацию армии РФ. Об этом пишет РИА Новости.
«Прилетевшую в аэропорт "Шереметьево" гражданку Украины не пустили в Россию из-за найденных в ее телефоне дискредитирующих российских военных и граждан высказываний, она оспорила это решение в суде», — пишет агентство.
Как оказалось, 24-летняя женщина вернулась в РФ в октябре прошлого года. Украинка имеет в стране ВНЖ и состоит на налоговом учете. Ее родители в 2024 году стали гражданами России. В дальнейшем девушка планировала отправиться в Армавир, чтобы жить там на постоянной основе.
Украинку выбрали для более детального осмотра. Был проверен телефон девушки, в котором правоохранители обнаружили материалы, дискредитирующие российскую армию. К тому же в переписке с матерью она грубо высказывалась о россиянах. По итогу пограничники отказали ей в пересечении границы.
Девушка решила обратиться в суд для оспаривания решения. Украинка настаивала, что давно проживает в РФ и не имеет никаких правонарушений. Суд встал на сторону пограничников и в иске отказал.
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