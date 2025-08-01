PerthNow: Туристка скончалась после попытки исцеления на ретрите в Австралии
53-летняя Рэйчел Ли Диксон из-за попытки исцеления с помощью чая с грибами не выжила после участия в ретрите, пишет издание PerthNow.
Женщина отправилась в центр альтернативной медицины Soul Barn в городе Клунес, Австралия, где вместе с группой из девяти человек принимала специальный чай с грибами в рамках сеанса исцеления.
Прибывшие на место врачи в течение получаса пытались привести Рэйчел в сознание, однако спустя некоторое время констатировали её смерть. Обстоятельства произошедшего продолжают расследоваться.
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