14-летнюю школьницу избили подростки в Крыму
Подростки избили 14-летнюю школьницу в Крыму. Как пишут «Аргументы недели», родители девочки уже обратились в полицию с заявлением.
В материале сказано, что конфликт произошел в Джанкое. Поводом для драки стало оскорбление родителей. Подростки решили выяснить отношения кулаками.
Возбужденное по данному факту уголовное дело находится на контроле Следственного комитета. Уточняется, что некоторые подростки могут быть привлечены к ответственности за подстрекательство.
Перед этим сообщалось, что пьяный мужчина обматерил и ударил глухонемого инвалида в Нижнем Новгороде. Позже агрессор извинился, полицейские задержали его на сутки за мелкое хулиганство.
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