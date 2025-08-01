Достижения.рф

14-летнюю школьницу избили подростки в Крыму

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Подростки избили 14-летнюю школьницу в Крыму. Как пишут «Аргументы недели», родители девочки уже обратились в полицию с заявлением.



В материале сказано, что конфликт произошел в Джанкое. Поводом для драки стало оскорбление родителей. Подростки решили выяснить отношения кулаками.

Возбужденное по данному факту уголовное дело находится на контроле Следственного комитета. Уточняется, что некоторые подростки могут быть привлечены к ответственности за подстрекательство.

Перед этим сообщалось, что пьяный мужчина обматерил и ударил глухонемого инвалида в Нижнем Новгороде. Позже агрессор извинился, полицейские задержали его на сутки за мелкое хулиганство.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0