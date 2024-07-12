Суд отправил под арест задержанных ФСБ чиновников из Иваново Эрмиш и Зобнина

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Октябрьский районный суд Иванова заключил под стражу двух заместителей председателя правительства Ивановской области Ирину Эрмиш и Сергея Зобнина на два месяца. Ранее они были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ.
Чиновники обвиняются в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Таким образом, суд поддержал ходатайство органов следствия об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Как считают следователи, Эрмиш и Зобнин на протяжении длительного времени, используя своё служебное положение, оказывали покровительство одной из коммерческих организаций и способствовали заключению этой фирмой выгодных государственных и муниципальных контрактов. Ход расследования находится на контроле у прокуратуры Ивановской области.
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Александр Бойцов