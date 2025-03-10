Суд отправил Сашу Митрошину под домашний арест до 24 апреля

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Столичный суд отправил блогера Александру Митрошину под домашний арест до 24 апреля текущего года по делу об отмывании денег, сообщает ТАСС.
Под домашним арестом Митрошина пробудет два месяца. В это время ей запрещено пользоваться интернетом и другими средствами связи. Кроме того, ей нельзя общаться со свидетелями по делу.
Супруг Митрошиной Тимур Кошкаров лично присутствовал на суде. Он вел все ее дела, однако его не задерживали и не допрашивали.
После оглашения решения суда Митрошина покинула здание суда в сопровождении полиции. Комментировать решение суда журналистам она не стала.
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Супруг Митрошиной Тимур Кошкаров лично присутствовал на суде. Он вел все ее дела, однако его не задерживали и не допрашивали.
После оглашения решения суда Митрошина покинула здание суда в сопровождении полиции. Комментировать решение суда журналистам она не стала.
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Элина Позднякова