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Суд Петербурга отправил в СИЗО отца, который удерживал на цепи 12-летнюю дочь

28 марта 2024, 14:33
Фото: istock / BrianAJackson

Фото: istock / BrianAJackson

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу 43-летнего мужчину, который регулярно истязал, удерживал на цепи и лишал пищи свою 12-летнюю дочь. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.
«Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Николаю Тимофееву сроком по 25 мая», — заявила представитель пресс-службы Дарья Лисицкая.
Тирану предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).


Известно, что мужчина регулярно избивал свою дочь, удерживал на цепи в коммунальной квартире на проспекте Энтузиастов, чтобы она не ходила гулять. Так мужчина «воспитывал» девочку. После задержания изверга ребёнка отправили в социальное детское учреждение, теперь ей ничего не угрожает.

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#суд
#ук
#обвинение
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Юная москвичка выманила у двух пенсионерок из Одинцова более 10 млн рублей
28 марта 2024, 15:10

Фото: iStock/Elena Chelysheva

19-летнюю москвичку задержала полиция по подозрению в крупном хищении у двух пожилых жительниц Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление в полицию подали женщины 69 и 78 лет. Они сообщили, что у них обманным путём забрали сбережения — 5.6 млн и 7,4 млн рублей соответственно. По подозрению в совершении преступления была задержана 19-летняя жительница Москвы», — говорится в сообщении.
Задержанная рассказала, что пойти на дело ей предложил знакомый, с которым она до этого не общалась четыре года. Схема состояла в следующем: мужчина звонил пенсионеркам, представлялся сотрудником банка и убеждал их, что средства на их счетах пытаются украсть. А чтобы «спасти» сбережения, их надо обналичить и передать курьеру.

Девушка приезжала к жертвам обмана, показывала фиктивный договор и забирала у них деньги. Себе она оставляла по 5% с каждой «операции», а остальное передавала неизвестному.

Против девушки завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и посадили под домашний арест.

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#одинцово
#мошенничество
#криминал
#полиция
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«Заберите свою ракету с моего огорода»: Крымчанка обратилась к властям Франции
Жительница Крыма требует от Франции забрать свою ракету из её огорода
28 марта 2024, 14:51

Фото: iStock/bpawesome

Жительница Крыма обратилась в посольство Франции с требованием забрать свою ракету из её огорода. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, во время одной из украинских атак на Крым на участок 40-леней местной жительницы упала французская SCALP-EG. Тогда снаряд вошёл на несколько метров в землю. Женщина сразу же вызвала спецслужбы, которые оперативно осмотрели и оцепили место падения ракеты. Никто тогда не пострадал.

Женщина не унывает и радуется прополотому огороду, однако остаётся недовольной. Поэтому она обратилась в посольство Франции с требованием забрать свою собственность с ее участка. И предостерегла их впредь держаться подальше.

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#женщина
#участок
#собственность
#крым
#ракеты
#посольство
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В Петербурге мужчина открыл стрельбу из-за цен на шиномонтаж
28 марта 2024, 14:36

Фото: istockphoto / nixki

В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из аэрозольного пистолета. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Недовольный клиент начал стрелять из аэрозольного пистолета, потому что он был не согласен с расценками в шиномонтаже в Санкт-Петербурге.

Уточним, что накануне в полицию сообщили о стрельбе в шиномонтажной мастерской у дома №41 по Гражданскому проспекту. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 52-летнего безработного мужчину. Его подозревают в том, что в ходе конфликта из-за высоких цен на оказанные ему услуги, он несколько раз выстрелил из газового пистолета в сторону 41-летнего владельца автосервиса.

Пострадавший получил ожоги глаз и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Полицейскими изъяли у фигуранта аэрозольный пистолет. Возбуждено уголовное дело.

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#уголовное пистолет
#ожоги
#происшествия
#стрельба
#санкт-петербург
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В МВД отметили важную роль красногорских полицейских в расследовании теракта в «Крокусе»
28 марта 2024, 14:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО, видео: телеграм-канал Ирины Волк

Подмосковные полицейские сыграли важную роль в раскрытии теракта в «Крокус Сити Холле». Благодаря им удалось установить и задержать автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Машину террористов, устроивших нападение, установили благодаря видеозаписи из горящего концертного зала. По словам Волк, в тот день на место происшествия прибыли начальник полиции Управления МВД России по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков. Они сразу проследовали в серверную, пока огонь не распространился.

Взломав дверь в помещение, полицейские вместе с сотрудниками ФСБ просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы. Переданная полицейскими информация позволила оперативному штабу установить маршрут террористов и задержать их.

Теракт в «Крокусе» был совершён вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом и открыли огонь по зрителям и персоналу, а затем подожгли концертный зал и скрылись на автомобиле.

Жертвами нападения стали по меньшей мере 143 человека, ещё столько же числятся пропавшими. В обновлённом списке пострадавших, опубликованном на сайте подмосковного Минздрава, – 124 фамилии.

Всех четверых непосредственных исполнителей теракта задержали в Брянской области и арестовали. Также арестованы четверо их предполагаемых пособников.

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#крокус сити холл
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#теракт
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#московская область
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Задержанную ФСБ россиянку осудили за попытку теракта в Запорожской области
Суд дал семь лет колонии женщине за подготовку теракта в Запорожской области
28 марта 2024, 14:11

Фото: istock / gorodenkoff

Южный окружной военный суд приговорил к семи годам тюремного заключения женщину, пытавшуюся совершить теракт на территории Запорожской области. Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
По версии следствия, в сентябре 2023 года Лариса Мачильская получила от куратора из украинских спецслужб СВУ, которое должна была заложить на территории Васильевского района. Отмечается, что женщина действовала в составе террористического сообщества.

Довести замысел до конца не удалось, поскольку преступницу задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

В ходе обыска ее жилья было обнаружено взрывное устройство. Женщину признали виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса РФ. Отбывать наказание Мачильская будет 7 лет в колонии общего режима.

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#суд
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#ук
#теракт
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#рф
#служба
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В Щёлкове задержали двух латиноамериканцев с грузом наркотиков
28 марта 2024, 13:58

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Двух граждан одной из стран Латинской Америки задержали в Щёлкове по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мужчин 1983 и 1998 годов рождения задержали в результате оперативных мероприятий на улице Ленина и Осенней улице. При них нашли 20 полимерных свертков с порошкообразным веществом», — говорится в сообщении.
Эксперты проверили содержимое восьми свёртков и установили, что это синтетический наркотик мефедрон. Оставшееся изъятое вещество также будет проверено в ходе расследования.

Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». По решению суда обоих фигурантов дела оставили под стражей.

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#щёлково
#наркотики
#криминал
#полиция
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«Нет у меня больше такого родственника»: Реакция семей террористов на трагедию в «Крокусе»
Теракт в «Крокусе»: реакция родственников и знакомых террористов
28 марта 2024, 13:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошла трагедия, унесшая жизнь многих людей. Мужчины в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого террористы подожгли здание, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров. По последним данным, при теракте погибло 143 человека.
Всего ФСБ задержала 11 человек по делу о теракте в «Крокусе». Среди них четыре непосредственных участника массового расстрела и поджога, а также их пособники. После теракта исполнители направлялись на территорию Украины через Брянскую область, там им обещали укрытие сообщники со стороны Киева.

В материале «Радио 1» расскажем о реакции родственников и знакомых террористов на совершённое кровавое преступление.

Семьи террористов

Все террористы — граждане Таджикистана. 32-летний Далерджон Мирзоев женат, у него четверо маленьких детей. У Саидакрами Муродали есть супруга и один ребенок. У террориста Шамсидине Фаридуни также есть жена и восьмимесячный ребенок. Единственным бездетным и холостым террористом является 19-летний Мухаммадсобир Файзов.

Также арестованы трое пособников — братья Аминчон и Диловар Исломовы, их отец Исроил Исломов. По данным следствия, именно эта семья снабдила террористов автомобилем и квартирой.

Что говорят родственники и знакомые террористов?

Мухаммадсобир Файзов

Владелец барбершопа в Иваново Сергей рассказал, что 19-летний Файзов стриг, фотографировал и неплохо говорил по-русски. При этом он был очень наивным и стремился заработать много денег. Он также отметил, что спустя несколько недель сотрудничества он попрощался с Файзовым и больше о нём ничего не слышал.

Соседи террориста рассказали, что квартира, в которой он проживал, была «резиновой»: хозяин за деньги прописывал там много людей.

Агентство RT смогло пообщаться с одним из клиентов барбера — жителем Тейково. Он в декабре посещал салон своего близкого друга Али, где работал будущий террорист. Клиент отметил, что Файзов не обсуждал политику и вообще плохо говорил по-русски.

Другая хозяйка барбершопа в Тейково, в которой работал преступник, Ямина Сафиева, заявила «МК», что молодой человек не вызывал подозрений и считался хорошим мастером.

Шамсидин Фаридуни

Жена старшего брата подозреваемого в участии в теракте в «Крокусе» Фаридуна Шамсиддина рассказала РИА Новости, что ей очень больно из-за трагедии и смерти людей от рук её родственника. Гульбахор Джонова заявила, что соболезнует российскому народу.

«Я как мать молюсь за Россию, за их потерянных родных... Я как мать за них болею», — сказала она агентству.
Тётя Шамсиддина заявила, что его родственники никогда не могли подумать, что он станет террористом. Она говорит, что её племянник «всегда был спокойным, совестливым». Она также заявила, что друзей у террориста не было, из дома он выходил редко, в основном на работу в пекарню.

Известно, что Фаридуни посещал «Крокус» перед терактом. Таксист, подвозивший его, рассказал, что узнал террориста, увидев его фотографии в новостях, — ему запомнились нос и куртка пассажира. Фаридуни был в хорошем настроении и начал говорить на таджикском, но по просьбе шофёра перешел на русский язык.

Террорист заявил, что концерт оперного певца Алессандро Сафины ему якобы не понравился — он «выкинул деньги на ветер», купив билет у перекупщика за 8 тысяч рублей.

Помимо этого, он говорил, что недавно был в Турции, а в Москве планирует делать ремонт квартиры и собирается перевезти в столицу жену — уже арендовал жилье у земляка.

Далерджон Мирзоев

Мирзоев какое-то время проживал у родственников в Новосибирске. По данным «КП-Новосибирск», родные террориста, которые его на время пустили к себе пожить, спешно съехали.

«Я не знаю, какая оса его укусила. У меня уже два дня внутри все дрожит. Если бы я знал, что он задумал, сам бы сдал его. Я не представлял, что он такое способен. Это нелюдь, я сам бы камнями закидал его!», – заявил изданию родственник террориста.
Они также рассказали, что за ним не были замечены странности, религиозную литературу террорист не читал. Он работал таксистом и зарабатывал в смену около двух тысяч рублей, а деньги передавал матери. Через три недели он внезапно съехал из квартиры без предупреждения. После этого они не общались, заверили все родственники.

О теракте близкие узнали из новостей, новосибирец признался, что теперь для него больше нет такого родственника.

Рачабализода Муродали

Из всех террористов про Муродали известно меньше всех. По данным «24СМИ», в конце 2017 года он женился, его жену зовут Бибисоро Ашурова, у них есть один ребенок, еще один умер в 2023 году.

Его супруга отмечает, что он не отличался особенной религиозностью и кровожадностью — «не мог резать даже кур».

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#мужчины
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#крокус сити холл
#теракт
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Первый из обвиняемых в теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест
РИА Новости: обвиняемый в теракте в «Крокусе» Исломов обжаловал свой арест
28 марта 2024, 13:33

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Аминчон Исломов первым из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что некоторое время назад во время рассмотрения вопроса об аресте Исломов заявил, что не считает себя виновным. Жалобу зарегистрировали сегодня, 28 марта. Её направят на рассмотрение в Мосгорсуд.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
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#смерть
#преступники
#тюрьма
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В Тыве девятилетняя девочка от скуки предложила незнакомцу совершить теракт
28 марта 2024, 13:25

Фото: iStock/SB Arts Media

В Республике Тыва девятилетняя девочка отправила незнакомцу сообщение с предложением совершить преступление за деньги. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.
По словам школьницы, она сделала это «от скуки». Отмечается, что девочка отправила сообщение с предложением совершить теракт за 500 тысяч рублей незнакомому абоненту, который был сохранен на телефоне ее старшей сестры.

В ответ ей пришла угроза сообщить о действиях школьницы в полицию. Испугавшись, девочка извинилась и попросила не делать этого.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента. Вместе с родителями школьницу отвезли в полицию.

Ранее сообщалось, что автора спам-атаки, который предлагал за 700–900 тысяч взорвать торговые центры, вокзалы и аэропорты, задержали в ЯНАО.

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#мвд
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