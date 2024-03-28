Суд Петербурга отправил в СИЗО отца, который удерживал на цепи 12-летнюю дочь

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошла трагедия, унесшая жизнь многих людей. Мужчины в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». После этого террористы подожгли здание, огнем было объято почти 13 тысяч квадратных метров. По последним данным, при теракте погибло 143 человека.