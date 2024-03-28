Суд Петербурга отправил в СИЗО отца, который удерживал на цепи 12-летнюю дочь

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Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу 43-летнего мужчину, который регулярно истязал, удерживал на цепи и лишал пищи свою 12-летнюю дочь. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.
«Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Николаю Тимофееву сроком по 25 мая», — заявила представитель пресс-службы Дарья Лисицкая.Тирану предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).
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Алина Юрчак