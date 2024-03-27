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Специалист по военно-политическим вопросам Михаил Александров выразил уверенность, что причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» и отметил, что организация таких действий стала типичным почерком этой страны.
Он также не усомнился в том, что роль Киева в этой трагедии будет доказана.
По его словам, были и более серьёзные заказы со стороны украинской стороны, когда речь шла о подрывах с помощью бомб каких-либо политических деятелей.
При этом, специалист считает, что отсутствие подтверждающих документов не является препятствием для доказательства причастности Киева к организации теракта, поскольку в таких ситуациях никто никаких письменных носителей оставлять не будет.
Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США, Великобритания и Украина имеют прямую причастность к теракту в «Крокус сити холле».
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«Главное доказательство — террористы выдвигались в сторону Украины, где их ждали. Это очень напоминает по стилю украинское поведение. Украина много терактов на нашей территории организовала. Все эти теракты были в основном за деньги. Они подкупали людей для подрыва какого-нибудь электрического трансформатора или повреждения железнодорожного моста», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Александров.
При этом, специалист считает, что отсутствие подтверждающих документов не является препятствием для доказательства причастности Киева к организации теракта, поскольку в таких ситуациях никто никаких письменных носителей оставлять не будет.
Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США, Великобритания и Украина имеют прямую причастность к теракту в «Крокус сити холле».
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Мелисса Тимофеева