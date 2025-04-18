Суд посмертно огласит приговор тиранившему трёх дочерей Хачатуряну

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Столичный суд на предстоящей неделе огласит итоговое решение по уголовному делу Михаила Хачатуряна о причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерьми. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката одной из пострадавших Алексея Паршина.
Отмечается, что заседание состоится в Бутырском районном суде 21 апреля в 12:00 мск.
Напомним, что 27 июля 2018 года сёстры Хачатурян расправились со своим 7-летним отцом за многолетние издевательства и изнасилования. На теле мужчины были обнаружены множественные колото-резанные ранения. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери Хачатуряна: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Марина.
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Напомним, что 27 июля 2018 года сёстры Хачатурян расправились со своим 7-летним отцом за многолетние издевательства и изнасилования. На теле мужчины были обнаружены множественные колото-резанные ранения. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери Хачатуряна: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Марина.
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Анастасия Чинкова