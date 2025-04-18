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Суд посмертно огласит приговор тиранившему трёх дочерей Хачатуряну

В Москве суд посмертно огласит приговор тиранившему дочерей Хачатуряну 21 апреля
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Столичный суд на предстоящей неделе огласит итоговое решение по уголовному делу Михаила Хачатуряна о причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерьми. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката одной из пострадавших Алексея Паршина.
Отмечается, что заседание состоится в Бутырском районном суде 21 апреля в 12:00 мск.

Напомним, что 27 июля 2018 года сёстры Хачатурян расправились со своим 7-летним отцом за многолетние издевательства и изнасилования. На теле мужчины были обнаружены множественные колото-резанные ранения. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери Хачатуряна: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Марина.

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В Москве школьник поджёг дверь полицейского участка по заданию украинских мошенников
SHOT: в столице подросток поджёг пункт полиции по заданию украинских мошенников
18 апреля 2025, 15:04

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

В Москве 13-летний школьник поджёг дверь полицейского участка по заданию украинских мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Подросток подошёл к пункту полиции на улице Михайлова и бросил в него бутылку с зажигательной смесью. Перед этим он с кем-то говорил по телефону.

Школьника сразу задержали. Возгорание оперативно ликвидировали.

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#хулиганство
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#мужчина
#москва
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Жительница Крыма стала фигуранткой уголовного дела за призывы «искоренить русских»
На крымчанку завели уголовное дело за призывы искоренять русский язык и русских
18 апреля 2025, 13:30

Фото: istockphoto/Dragos Condrea

В отношении жительницы Симферополя возбуждено уголовное дело. В одном из украинских чатов антироссийской направленности она призывала повсеместно искоренять русский язык, как и самих носителей этого языка.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России. Противоправные действия крымчанки выявили во время планового мониторинга социальных сетей и мессенджеров сотрудники пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«Возбуждено уголовное дело за осуществление публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенное с использованием сети интернет», — указано в сообщении ведомства.

Санкция по части 2 статьи 280 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, добавили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

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В Приморье мужчина избил воспитательницу и директора детсада
18 апреля 2025, 13:17

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Приморье, в посёлке Славянка, пьяный мужчина избил воспитательницу и директора детского сада, когда пришёл за ребёнком.
Как сообщает НТВ, воспитательница заметила, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, и отказалась ему отдавать воспитанника. Это и стало причиной конфликта.

Мужчина набросился с кулаками на женщину, также пострадала и директор учреждения. Досталось и полицейским, которые задержали его и доставили на освидетельствование. В итоге в отношении агрессора возбуждено два уголовных дела о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.

В следственном управлении уточнили, что мужчина не живёт со своим ребёнком, но иногда забирал его из детсада.

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#мужчина
#детский сад
#приморский край
#уголовное дело
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В Москве росгвардейцы задержали мужчину за хулиганство в ресторане
18 апреля 2025, 13:12

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Центральном административном округе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали мужчину, который приставал к девушке. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Столичные росгвардейцы получили сигнал «Тревога» из заведения на улице Новый Арбат. Администратор ресторана рассказал о неадекватном поведении одного из гостей. Пьяный мужчина настойчиво делал официантке непристойные предложения и игнорировал замечания.

Сотрудники Росгвардии задержали 47-летнего уроженца Челябинской области. Хулигана доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее столичные росгвардейцы задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в незаконном распространении наркотических веществ. Им оказался 27-летний уроженец Челябинской области. Мужчина заметно нервничал во время общения с сотрудниками Росгвардии и даже попытался сбежать, выбросив свёртки с неизвестным веществом.

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#хулиганство
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В Петербурге женщина обнаружила своего девятимесячного ребёнка мёртвым после ухода подруги
SHOT: В Петербурге женщина обнаружила дочь мёртвой, подруги-няни не было
18 апреля 2025, 12:35

Фото: iStock/Moha El-Jaw

В Санкт-Петербурге женщина оставила девятимесячную дочь с подругой и ушла на работу. Когда она вернулась домой, то обнаружила, что её ребёнок мёртв, а подруга исчезла. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Трагедия произошла в квартире на улице Савушкина в Приморском районе. Также известно, что её приятельница не в первый раз оставалась с дочкой.

По данным SHOT, женщина вернулась домой около девяти вечера. Её дочка лежала в кроватке и не дышала, подруги в доме не было. Что произошло с ребёнком, выясняется. Внешних признаков насилия (синяков и травм) у девочки не обнаружено.

Позже приятельницу-няню нашли. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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