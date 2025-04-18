Женскую голову обнаружили в лесу в Свердловской области: новые подробности жесткого убийства

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Голову жительнице Свердловской области отрубил её знакомый, к которому она приехала незадолго до своей смерти вместе с сыном. Сначала мужчина убил мальчика.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что в лесу под Екатеринбургом была обнаружена женская голова со следами укусов крупного животного. На жуткую находку наткнулись местные жители из коллективного сада «Ягодка» в Серове. Они предположили, что голову мог отгрызть медведь.
Однако канал предоставил новые подробности. 42-летняя погибшая приехала из Нижнего Тагила вместе с 10-летним сыном в ноябре прошлого года. Спустя несколько дней 49-летний житель Серова Александр Гоок, у которого она жила, толкнул мальчика, чтобы успокоить его. Однако ребёнок упал, ударился головой и скончался.
После этого мужчина напал на его мать. Он нанёс ей около 10 ударов ножом, после чего расчленил и вынес останки на мусорку. Именно там её нашли местные жители спустя полгода.
В настоящее время Гоок задержан. Отмечается, что незадолго до этого он попал в больницу с множественными гематомами по всему телу.
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Однако канал предоставил новые подробности. 42-летняя погибшая приехала из Нижнего Тагила вместе с 10-летним сыном в ноябре прошлого года. Спустя несколько дней 49-летний житель Серова Александр Гоок, у которого она жила, толкнул мальчика, чтобы успокоить его. Однако ребёнок упал, ударился головой и скончался.
После этого мужчина напал на его мать. Он нанёс ей около 10 ударов ножом, после чего расчленил и вынес останки на мусорку. Именно там её нашли местные жители спустя полгода.
В настоящее время Гоок задержан. Отмечается, что незадолго до этого он попал в больницу с множественными гематомами по всему телу.
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Анастасия Чинкова