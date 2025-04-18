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Женскую голову обнаружили в лесу в Свердловской области: новые подробности жесткого убийства

SHOT: голову жительнице Свердловской области отрубил её знакомый
Фото: iStock/tiero

Фото: iStock/tiero

Голову жительнице Свердловской области отрубил её знакомый, к которому она приехала незадолго до своей смерти вместе с сыном. Сначала мужчина убил мальчика.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что в лесу под Екатеринбургом была обнаружена женская голова со следами укусов крупного животного. На жуткую находку наткнулись местные жители из коллективного сада «Ягодка» в Серове. Они предположили, что голову мог отгрызть медведь.

Однако канал предоставил новые подробности. 42-летняя погибшая приехала из Нижнего Тагила вместе с 10-летним сыном в ноябре прошлого года. Спустя несколько дней 49-летний житель Серова Александр Гоок, у которого она жила, толкнул мальчика, чтобы успокоить его. Однако ребёнок упал, ударился головой и скончался.

После этого мужчина напал на его мать. Он нанёс ей около 10 ударов ножом, после чего расчленил и вынес останки на мусорку. Именно там её нашли местные жители спустя полгода.

В настоящее время Гоок задержан. Отмечается, что незадолго до этого он попал в больницу с множественными гематомами по всему телу.

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СК: в Канске задержали отца погибших детей по подозрению в истязании сына
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#убийство
#происшествие
СК: в Канске задержали отца погибших детей по подозрению в истязании сына
18 апреля 2025, 06:26

Фото: iStock/YakobchukOlena

Отец троих убитых матерью детей в Канске Красноярского края задержан по подозрению в истязании сына. Об этом сообщает пресс-служба СК.
«Установлено, что у мальчика в трёхлетнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребёнок появлялся в школе с телесными повреждениями в виде гематом и ссадин», — пояснили в ведомстве.

В СК отметили, что по версии следствия, отец на регулярной основе избивал сына с 2018 по 2025 год. Рукоприкладство родителя подтверждается следствием и свидетелями. Сейчас мужчина помещен под стражу. Мальчика забрали в социальное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Канска зарубила топором четырехлетнюю дочь и двоих сыновей. Выжить удалось только семилетнему мальчику.

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В университете Флориды сын заместителя шерифа устроил стрельбу и убил 2 человек
18 апреля 2025, 00:08

В университете Флориды 20-летний сын заместителя окружного шерифа устроил стрельбу и убил двоих человек. Об этом рассказал представитель полиции на пресс-конференции.
«Два человека погибли, они не являются студентами, пятеро госпитализированы с огнестрельными ранениями. Стрелявший тоже доставлен в больницу», — заявил правоохранитель.

К тому же пятеро человек госпитализированы с огнестрельными ранениями. Как оказалось, злоумышленник имел доступ к оружию матери, которым и воспользовался. Мотивы стрелявшего пока неизвестны.

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«Клопс»: В Калининграде шестеро учеников потеряли сознание в школе
17 апреля 2025, 20:23

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Сразу шестеро учеников потеряли сознание в одной из калининградских школ, пишет Telegram-канал «Клопс». По данным журналистов, дети 11- и 12-летнего возраста почувствовали себя плохо после полудня. Ученики побледнели, а некоторых стало трясти. Работники вызвали скорую помощь.
По словам руководства школы, в настоящее время школьниками занимаются медики. Предварительно, детям могло стать плохо на фоне жары. Другие детали произошедшего сейчас выясняют.

Перед этим стало известно, что в подмосковных Люберцах задержан школьник, ударивший учителя молотком на уроке. В МВД уточнили, что удар пришелся по голове. После инцидента ребенок скрылся, но его нашли и доставили в учебное учреждение для дальнейшего разбирательства.

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В Люберцах задержали школьника, удавившего учительницу молотком на уроке
17 апреля 2025, 18:28

Фото: iStock / NanoStockk

Сотрудники полиции выясняют мотивы поступка ученика, напавшего с молотком на учительницу в одной из школ городского округа Люберцы. Об этом рассказали в Главном управлении МВД России по Московской области.
«В дежурную часть Томилинского отдела полиции «Люберецкое» поступило сообщение о том, что в школе посёлка Мирный ученик ударил учителя. Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что мальчик 2012 года рождения на уроке ударил преподавателя молотком по голове, когда она стояла спиной к классу и писала задание на доске», – рассказали в пресс-службе.
Подросток выбежал из класса и скрылся. Женщина с телесными повреждениями доставлена в медучреждение. Полицейские оперативно установили местонахождение школьника и доставили для разбирательства в учебное заведение.

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Хоккеиста Артемия Панарина обвинили в сексуальном насилии в США
17 апреля 2025, 17:53

Фото: iStock/vchal

Хоккеист Артемий Панарин, играющий за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», оказался в центре скандала после обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых сотрудницей клуба. Инцидент произошел в декабре 2023 года во время выездной серии команды, однако информация о нем стала известна только сейчас. Об этом пишет «Voice».
Согласно заявлению, сделанному женщиной, Панарин якобы забрал у нее телефон и заявил, что вернет его только в своем номере. Когда она пришла за устройством, хоккеист прижал ее к кровати, но девушке удалось вырваться и покинуть комнату.

Спустя несколько месяцев после инцидента, в августе 2024 года, сотрудница покинула клуб и заключила соглашение о неразглашении с Панариным и компанией Madison Square Garden Sports, которая владеет «Рейнджерс». В результате ей была выплачена компенсация, однако официальных обвинений против Панарина не последовало.

Руководство клуба узнало о происшествии не сразу. Сотрудница решила рассказать о домогательствах после того, как была временно отстранена от работы за передачу безрецептурного лекарства одному из игроков. Она посчитала это несправедливым и обратилась к изданию The Athletic с информацией о произошедшем.

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