В Петербурге женщина обнаружила своего девятимесячного ребёнка мёртвым после ухода подруги

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В Санкт-Петербурге женщина оставила девятимесячную дочь с подругой и ушла на работу. Когда она вернулась домой, то обнаружила, что её ребёнок мёртв, а подруга исчезла. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Трагедия произошла в квартире на улице Савушкина в Приморском районе. Также известно, что её приятельница не в первый раз оставалась с дочкой.
По данным SHOT, женщина вернулась домой около девяти вечера. Её дочка лежала в кроватке и не дышала, подруги в доме не было. Что произошло с ребёнком, выясняется. Внешних признаков насилия (синяков и травм) у девочки не обнаружено.
Позже приятельницу-няню нашли. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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По данным SHOT, женщина вернулась домой около девяти вечера. Её дочка лежала в кроватке и не дышала, подруги в доме не было. Что произошло с ребёнком, выясняется. Внешних признаков насилия (синяков и травм) у девочки не обнаружено.
Позже приятельницу-няню нашли. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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Анастасия Чубина