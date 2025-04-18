Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Петербурге женщина обнаружила своего девятимесячного ребёнка мёртвым после ухода подруги

В Петербурге женщина обнаружила своего девятимесячного ребёнка мёртвым после ухода подруги

SHOT: В Петербурге женщина обнаружила дочь мёртвой, подруги-няни не было
Фото: iStock/Moha El-Jaw

Фото: iStock/Moha El-Jaw

В Санкт-Петербурге женщина оставила девятимесячную дочь с подругой и ушла на работу. Когда она вернулась домой, то обнаружила, что её ребёнок мёртв, а подруга исчезла. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Трагедия произошла в квартире на улице Савушкина в Приморском районе. Также известно, что её приятельница не в первый раз оставалась с дочкой.

По данным SHOT, женщина вернулась домой около девяти вечера. Её дочка лежала в кроватке и не дышала, подруги в доме не было. Что произошло с ребёнком, выясняется. Внешних признаков насилия (синяков и травм) у девочки не обнаружено.

Позже приятельницу-няню нашли. СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Читайте также:

ФСБ: Задержанный в Новороссийске белорус хотел взорвать место сбора военных

Подросток оказался в больнице после репетиции последнего звонка

Женскую голову обнаружили в лесу в Свердловской области: новые подробности жесткого убийства
#дело
#трагедия
#уголовное дело
#женщина
#ск
#санкт-петербург
#ребёнок
ФСБ: Задержанный в Новороссийске белорус хотел взорвать место сбора военных
18 апреля 2025, 12:22

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Задержанный в Новороссийске гражданин Белоруссии планировал устроить взрыв в месте сбора российских военнослужащих в одном из административных зданий города. Действовал он по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
Об этом сам задержанный рассказал в ходе допроса, запись которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Кроме того, как объяснили в силовом ведомстве, мужчина собирал данные о дислокации кораблей Черноморского флота ВМФ РФ и местах расположения воинских частей в Краснодарском крае.

«Я гражданин Беларуси. Был завербован СБУ в декабре 2024 года. Действовал я исключительно в корыстных целях для легкого и быстрого заработка, — рассказал задержанный на допросе. — Мне были поставлены две задачи — наблюдение за военными объектами в Краснодарском крае и диверсия в отношении пункта сбора военнослужащих в городе Новороссийске с применением СВУ (самодельное взрывное устройство. — Прим. ред.)».

По его словам, куратор объяснил ему, что задание является частью плана украинских спецслужб, направленного на дальнейшую эскалацию конфликта и срыв мирных переговоров между Россией, США и Украиной. Диверсанта и шпиона задержали, когда он уже забрал из тайника 2,5 килограмма взрывчатки и готовился заложить СВУ.

Читайте также:

Приверженец ИГИЛ* хотел устроить теракт на выступлении Павла Воли в Пятигорске

ФСБ задержала агента ГУР из Молдовы, планировавшего теракты на территории РФ

Сторонника террористической организации задержали за призывы сотрудничать с ВСУ
#сша
#фсб
#вмф
#мужчина
#рф
#сбу
#диверсия
#запись
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подросток оказался в больнице после репетиции последнего звонка
Shot: В Москве школьник попал в больницу после репетиции последнего звонка
18 апреля 2025, 12:01

Фото: iStock/ sudok1

В Москве 17-летний юноша попал в больницу после репетиции последнего звонка, сообщил Teлеграм-канал SHOT.
Уточнялось, что ученик девятого класса накануне вечером вместе с одноклассниками пришел на репетицию праздника. Педагоги увидели, что их 17-летий ученик странно себя ведет. Потом они приняли решение отвести парня в кабинет директора.

Там юноша вдруг потерял сознание. Его экстренно отвезли в Филатовскую больницу, где выяснили, что девятиклассник употребил спиртное перед началом репетиции — у него диагностировали отравление этанолом.

В самом учебном учреждении провели проверку. Отмечалось, что пострадавший ученик остается под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что сразу шестеро учеников потеряли сознание в одной из калининградских школ.

Читайте также:

СК: в Канске задержали отца погибших детей по подозрению в истязании сына

В Люберцах задержали школьника, удавившего учительницу молотком на уроке

В Петербурге 18-летний местный житель с ножом напал на пьяного сожителя матери
#школа
#школьники
#отравление
#пострадавший
#педагоги
#праздник
#последний звонок
#больница
#алкоголь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женскую голову обнаружили в лесу в Свердловской области: новые подробности жесткого убийства
SHOT: голову жительнице Свердловской области отрубил её знакомый
18 апреля 2025, 10:09

Фото: iStock/tiero

Голову жительнице Свердловской области отрубил её знакомый, к которому она приехала незадолго до своей смерти вместе с сыном. Сначала мужчина убил мальчика.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что в лесу под Екатеринбургом была обнаружена женская голова со следами укусов крупного животного. На жуткую находку наткнулись местные жители из коллективного сада «Ягодка» в Серове. Они предположили, что голову мог отгрызть медведь.

Однако канал предоставил новые подробности. 42-летняя погибшая приехала из Нижнего Тагила вместе с 10-летним сыном в ноябре прошлого года. Спустя несколько дней 49-летний житель Серова Александр Гоок, у которого она жила, толкнул мальчика, чтобы успокоить его. Однако ребёнок упал, ударился головой и скончался.

После этого мужчина напал на его мать. Он нанёс ей около 10 ударов ножом, после чего расчленил и вынес останки на мусорку. Именно там её нашли местные жители спустя полгода.

В настоящее время Гоок задержан. Отмечается, что незадолго до этого он попал в больницу с множественными гематомами по всему телу.

Читайте также:

В Петербурге 18-летний местный житель с ножом напал на пьяного сожителя матери

В российской школе шестеро учеников потеряли сознание

СК: в Канске задержали отца погибших детей по подозрению в истязании сына
#ребёнок
#мать
#жители
#мужчина
#убийство
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК: в Канске задержали отца погибших детей по подозрению в истязании сына
18 апреля 2025, 06:26

Фото: iStock/YakobchukOlena

Отец троих убитых матерью детей в Канске Красноярского края задержан по подозрению в истязании сына. Об этом сообщает пресс-служба СК.
«Установлено, что у мальчика в трёхлетнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребёнок появлялся в школе с телесными повреждениями в виде гематом и ссадин», — пояснили в ведомстве.

В СК отметили, что по версии следствия, отец на регулярной основе избивал сына с 2018 по 2025 год. Рукоприкладство родителя подтверждается следствием и свидетелями. Сейчас мужчина помещен под стражу. Мальчика забрали в социальное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что многодетная мать из Канска зарубила топором четырехлетнюю дочь и двоих сыновей. Выжить удалось только семилетнему мальчику.

Читайте также:

В университете Флориды сын заместителя шерифа устроил стрельбу и убил 2 человек

В Петербурге 18-летний местный житель с ножом напал на пьяного сожителя матери

Мать оставила дочь в запертой квартире: девочка выжила, питаясь крупами и водой из унитаза
#ребёнок
#помощь
#отец
#мужчина
#ск
#сын
#избиение
#красноярский край
#задержание
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В университете Флориды сын заместителя шерифа устроил стрельбу и убил 2 человек
18 апреля 2025, 00:08

В университете Флориды 20-летний сын заместителя окружного шерифа устроил стрельбу и убил двоих человек. Об этом рассказал представитель полиции на пресс-конференции.
«Два человека погибли, они не являются студентами, пятеро госпитализированы с огнестрельными ранениями. Стрелявший тоже доставлен в больницу», — заявил правоохранитель.

К тому же пятеро человек госпитализированы с огнестрельными ранениями. Как оказалось, злоумышленник имел доступ к оружию матери, которым и воспользовался. Мотивы стрелявшего пока неизвестны.

Читайте также:

В российской школе шестеро учеников потеряли сознание

В Люберцах задержали школьника, удавившего учительницу молотком на уроке

Адвокат террористов «Крокуса» раскрыл подробности о знакомстве исполнителей теракта
#человек
#стрельба
#сша
#полиция
#пострадавший
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате