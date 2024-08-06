В Чехии приговорили к 7 годам добровольца ВСУ за мародерство в Буче

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Городской суд Праги приговорил к 7 годам тюрьмы бывшего чешского военного Филипа Симана, который в составе добровольческого отряда ВСУ устраивал мародерство в Буче. Об этом пишет информационное агентство ČTK. Чех по приказу командиров обчищал оставленные местными жителями дома, указано в материале.
По данным агентства, в конце марта 2022 года 27-летний Симан, ранее два года отслуживший по контракту в Чехии, присоединился к украинскому добровольческому батальону «Карпатская сечь», не получив разрешение от президента. Согласно закону, чехи могут служить в иностранных подразделениях только с согласия главы республики.
Сообщается, что Симан командовал патрульным отрядом в Ирпене и Буче, а в его задачи входили так называемые операции по зачистке мест. В зоне боевых действий он промышлял мародерством в брошенных украинцами домах, как указано в статье, но сам признался лишь в присвоении солнечных очков и кислородной маски.
Агентство заявляет, что чеха задержала украинская военная полиция в апреле 2022 года, после чего его отправили под суд на родину.
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Сообщается, что Симан командовал патрульным отрядом в Ирпене и Буче, а в его задачи входили так называемые операции по зачистке мест. В зоне боевых действий он промышлял мародерством в брошенных украинцами домах, как указано в статье, но сам признался лишь в присвоении солнечных очков и кислородной маски.
Агентство заявляет, что чеха задержала украинская военная полиция в апреле 2022 года, после чего его отправили под суд на родину.
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Данил Пономарев