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Наёмники, принимавшие участие в украинском конфликте, больше ценятся в западных частных военных компаниях. В настоящее время в рядах ВСУ воюют большей частью наёмники из бывших советских республик и стран почившего Варшавского договора.
Об этом рассказал ТАСС координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, наибольшее количество информации о наёмниках поступает из областных центров. Они предпочитают не селиться вместе большими группами, так как понимают, что население Украины считает их захватчиками.
Представитель сопротивления сообщил, что в городах наёмники расселяются по частным квартирам, носят гражданскую одежду и стараются не привлекать к себе внимание. Всех «солдат удачи» можно разделить на две категории: бойцы и специалисты. С бойцами всё понятно, они воюют на передовой. Специалисты занимаются обучением украинских военных технологиям: взрывному делу и устранению отдельных людей, заключил Лебедев.
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Александр Бойцов