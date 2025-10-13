В российском городе ученица-тиран держит в страхе целую школу

13 октября 2025, 17:01

В школе Приморья зафиксированы случаи агрессии со стороны ученицы

Фото: Istock/hxdbzxy

В школе приморского посёлка Терней произошла серия инцидентов с участием одной из учениц. Поступила информация, что девятиклассница проявляет агрессию по отношению к другим школьникам. Подробности сообщает Telegram-канал «Svodka25 | Новости Приморья и Владивостока».