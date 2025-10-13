В российском городе ученица-тиран держит в страхе целую школу
В школе приморского посёлка Терней произошла серия инцидентов с участием одной из учениц. Поступила информация, что девятиклассница проявляет агрессию по отношению к другим школьникам. Подробности сообщает Telegram-канал «Svodka25 | Новости Приморья и Владивостока».
Местные жители рассказали, что подобные случаи в учебном заведении происходят регулярно. По их словам, школьница вступает в драки и применяет физическую силу к своим одноклассникам, в том числе к мальчикам.
В социальных сетях распространились видеозаписи, которые подтверждают часть этих сообщений. На одной из записей видно, как девушка при всем классе плюёт в лицо другому ученику, который имеет гораздо меньшую комплекцию. Другие кадры фиксируют, как та же ученица жестоко избивает сверстников в учебном классе во время урока.
Эти события вызвали серьёзный резонанс среди местного сообщества. Ситуация в школе сейчас находится в центре внимания общественности и правоохранительных органов.
