В Татарстане шуточное гадание на картах помогло раскрыть жестокое преступление
В Татарстане гадание на картах помогло раскрыть жестокую расправу над 50-летней жительницей села Малая Бугульма, передает KP.RU.
27 июня 2022 года в доме обнаружили женщину с многочисленными травмами. На ее теле было обнаружено 58 ран, нанесенных кухонными ножницами, и не менее 23 следов от ударов сковородой.
Сосед заметил, как с крыши дома женщины спрыгнул неизвестный в окровавленных брюках и маске на лице. Он заметил это и последовал за ним, а затем сообщил о произошедшем в полицию. В результате поисков на берегу реки была найдена черная кроссовка. В сливной яме неподалеку обнаружили пакет с джинсами, перчатками, маской и салфетками, а также вторую кроссовку.
Сначала подозрения пали на любовника женщины, который был у нее в тот день. Однако у него было алиби. Позже выяснилось, что жена мужчины знала о его изменах и даже угрожала разлучнице. В результате пережитого стресса у супруги подозреваемого случился инсульт. Все это наблюдал ее 26-летний сын.
28 июня 2022 года молодой человек участвовал в гадании с друзьями. Ему предсказали скорую поездку, и он спросил, не в тюрьму ли он отправится. Затем он попросил узнать, есть ли среди карт маньяк. Гадание было зафиксировано на видео, которое стало частью материалов дела.
Суд приговорил молодого человека к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он не признал свою вину.
