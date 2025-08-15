В ДНР мужчина обманул проституток на 650 тысяч, притворившись полицейским
Житель Донецка мужчина притворился полицейским у украл у проституток 650 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash на Донбассе.
Как узнали в региональном Следственном комитете, мужчина узнал, что несколько девушек зарабатывают проституцией. Воспользовавшись этим, он представился сотрудником полиции и сказал им, что теперь будет их крышевать. За это девушки должны были платить по 10 тысяч рублей в день каждая. Взамен мужчина гарантировал не только защиту, но и давал обещание не лезть в их работу.
Незаконное обогащение продолжалось до того, как о нем не узнали настоящие правоохранители. Скоро по данному делу состоится суд.
