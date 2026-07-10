Суд приговорил инженера, по чьей вине ослеп российский школьник

10 июля 2026, 14:02

Инженеру дали год колонии, по чьей вине ослеп школьник в Брянске

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Советский районный суд Брянска вынес приговор бывшему главному инженеру и заместителю гендиректора МУП «Брянсккомунэнерго». Об этом сообщили в пресс-службе судов и СК.