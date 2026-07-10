Суд приговорил инженера, по чьей вине ослеп российский школьник
Советский районный суд Брянска вынес приговор бывшему главному инженеру и заместителю гендиректора МУП «Брянсккомунэнерго». Об этом сообщили в пресс-службе судов и СК.
Его признали виновным в халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью 11-летнего ученика местной гимназии. Мальчик наткнулся на металлическую опору теплотрассы, проложенной прямо на территории школы, и потерял зрение на правый глаз.
Как установило следствие, еще летом 2018 года инженер дал подчиненным незаконное указание заменить участок теплосети на землях образовательного учреждения наземным способом — в грубое нарушение строительных норм, запрещающих такое пересечение на территории школ. Конструкция трубопровода оставалась над землей и не была огражденной или безопасной для детей.
Трагедия произошла 19 ноября 2023 года: во время игры на территории гимназии ребенок упал лицом на металлическую опору теплотрассы. Полученная травма правого глазного яблока привела к необратимой потере зрения. Пострадавшему потребовалось длительное лечение, а его здоровью причинили тяжкий вред.
Суд назначил экс-инженеру наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего потерпевшего — 700 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
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