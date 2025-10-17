Суд приговорил к 10,5 года колонии организатора убийства мэра Доркина
Московский областной суд признал виновным в организации убийства мэра подмосковного Дзержинского Виктора Доркина в 2006 году бывшего тренера футбольного клуба «Орбита» Дмитрия Лукина, передает РЕН ТВ.
Лукина приговорили к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. О его задержании в аэропорту Внуково стало известно 10 мая 2016 года. В течение десяти лет злоумышленник находился в федеральном и международном розыске по подозрению в организации убийства Виктора Доркина.
Напомним, Доркина убили поздним вечером 30 марта 2006 года, когда он возвращался домой после прямого эфира на местном телевидении.
Читайте также: