Трагически скончалась 31-летняя блогер и ютубер Ната Лайм

14 августа 2025, 04:53

Ната Лайм (Фото: кадр прощального Youtube-видео с канала NataLime)

Популярная в прошлом блогер Ната Лайм (Наталья) скончалась в возрасте 31 года. Об этом сообщает издание «СтарХит», ссылаясь на информацию из соцсетей и слова мужа блогерши Артема.





Наталья в свое время получила известность благодаря остроумным скетчам и роликам. Она вела два успешных YouTube-канала (почти 2 миллиона подписчиков), но однажды вдруг перестала публиковать видео. Ее последняя активность на платформе была замечена в декабре 2021 года.



Блогер не «исчезла» полностью, продолжая выкладывать посты в других соцсетях. Однако ее публикации были редкими.



Ната Лайм (Фото: Instagram* @natalime2015)

13 августа в онлайн-пространстве появилось фото якобы могилы Наты Лайм с датой смерти — 29 апреля 2025 года. Фанаты были в замешательстве. Подписчики Натальи, которых испугала новость о трагедии, обратились за разъяснениями к её супругу. Артем подтвердил трагическую новость.





«Здравствуйте, это Артем. Пару месяцев назад, к огромному сожалению, Наташа умерла», — передает «СтарХит» ответ супруга Натальи.