Трагически скончалась 31-летняя блогер и ютубер Ната Лайм
Популярная в прошлом блогер Ната Лайм (Наталья) скончалась в возрасте 31 года. Об этом сообщает издание «СтарХит», ссылаясь на информацию из соцсетей и слова мужа блогерши Артема.
Наталья в свое время получила известность благодаря остроумным скетчам и роликам. Она вела два успешных YouTube-канала (почти 2 миллиона подписчиков), но однажды вдруг перестала публиковать видео. Ее последняя активность на платформе была замечена в декабре 2021 года.
Блогер не «исчезла» полностью, продолжая выкладывать посты в других соцсетях. Однако ее публикации были редкими.
13 августа в онлайн-пространстве появилось фото якобы могилы Наты Лайм с датой смерти — 29 апреля 2025 года. Фанаты были в замешательстве. Подписчики Натальи, которых испугала новость о трагедии, обратились за разъяснениями к её супругу. Артем подтвердил трагическую новость.
«Здравствуйте, это Артем. Пару месяцев назад, к огромному сожалению, Наташа умерла», — передает «СтарХит» ответ супруга Натальи.Официальные причины смерти блогера не названы. Уже начали распространяться всевозможные слухи, связанные с этим вопросом. Однако семья погибшей попросила не верить неподтвержденным данным. Предварительно, девушка погибла из-за несчастного случая.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская