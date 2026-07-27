Суд приговорил убийцу двух аниматоров на Кубани к пожизненному сроку
33-летнего Демьяна Кеворкьяна приговорили к пожизненному сроку за убийство двух аниматоров в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. ОБ этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в своем телеграм-канале.
Осужденный будет отбывать наказание в колонии особого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 600 тысяч рублей и лишил его государственной награды — медали «За Отвагу».
Мужчина является одним из трех фигурантов уголовного дела. В конце мая коллегия присяжных единогласно признала всех подсудимых виновными.
Анатолий Двойников получил 25 лет лишения свободы, Арам Татосян — 23 года. Одну часть срока они проведут в тюрьме, другую — в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших 28,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба.
Читайте также: