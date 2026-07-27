Суд приговорил убийцу двух аниматоров на Кубани к пожизненному сроку

27 июля 2026, 17:18

Фото: iStock/AMilkin

33-летнего Демьяна Кеворкьяна приговорили к пожизненному сроку за убийство двух аниматоров в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. ОБ этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в своем телеграм-канале.