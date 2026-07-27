Школьницу насмерть засыпало тоннами песка на пляже в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле Свердловской области 13-летняя девочка погибла под тоннами песка на пляже Лебяжинского карьера. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
Школьница пришла купаться вместе с друзьями. Они забрались на верх насыпи, где в этот момент находилось много других детей. В какой-то момент кто-то из них начал пинать край карьера рядом с девочкой. Насыпь стала разрушаться, школьница упала с десятиметровой высоты в воду, и сверху ее накрыло песком.
Подростки сразу начали искать подругу и вызвали спасателей. Тело девочки пока не извлекли. Сотрудники экстренных служб пытаются найти способ, как сделать это безопаснее, чтобы избежать нового обрушения.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае на пляже бухты Илистая, которая расположена неподалеку от города Большой Камень, нашли тело мужчины.
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