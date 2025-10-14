Суд приговорил жителя Магнитогорска к 19 годам колонии за убийство пенсионера

14 октября 2025, 17:52

Фото: iStock/sabthai

Челябинский областной суд вынес приговор 41-летнему жителю Магнитогорска, обвиняемому в убийстве 66-летнего пенсионера и разбое. Мужчину приговорили к 19 годам и 1 месяцу лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год 10 месяцев и штрафом в 200 тысяч рублей.