Суд приговорил жителя Магнитогорска к 19 годам колонии за убийство пенсионера
Челябинский областной суд вынес приговор 41-летнему жителю Магнитогорска, обвиняемому в убийстве 66-летнего пенсионера и разбое. Мужчину приговорили к 19 годам и 1 месяцу лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год 10 месяцев и штрафом в 200 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, инцидент произошёл в апреле 2024 года. По данным следствия, обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, под предлогом попить воды проник в квартиру пенсионера. Там он напал на пожилого мужчину, привязал его скотчем к стулу и потребовал деньги и ценности. После отказа пенсионера злоумышленник нанес ему ножевые ранения, от которых тот скончался на месте.
Кроме того, обвиняемый запер входную дверь ключами, оставшимися в квартире, лишив потерпевшего возможности позвать на помощь или самостоятельно выбраться. Из квартиры он украл вещи на сумму около 35 тысяч рублей, которые затем продал всего за 1100 рублей и сразу потратил вырученные деньги.
Читайте также: