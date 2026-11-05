Житель Сахалинской области залез на памятник воинской славы и стал фигурантом уголовного дела

05 ноября 2026, 05:56

Жителю Сахалинской области грозит пять лет тюрьмы за осквернение памятника ВОВ

Фото: iStock/Rawf8

Житель Сахалинской области может оказаться за решёткой на срок до пяти лет из‑за действий, расцениваемых как осквернение символа воинской славы. Об этом проинформировала Сахалинская областная прокуратура.