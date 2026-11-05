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Житель Сахалинской области залез на памятник воинской славы и стал фигурантом уголовного дела

Жителю Сахалинской области грозит пять лет тюрьмы за осквернение памятника ВОВ
Фото: iStock/Rawf8

Житель Сахалинской области может оказаться за решёткой на срок до пяти лет из‑за действий, расцениваемых как осквернение символа воинской славы. Об этом проинформировала Сахалинская областная прокуратура.



Речь идёт о 20‑летнем мужчине из Охинского района, которому предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ за публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, в том числе с использованием интернета. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, молодой человек взобрался на памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и сделал фотографии на телефон. Затем он выложил снимки на своей странице во «ВКонтакте», доступной неограниченному кругу лиц.

Александр Огарёв

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