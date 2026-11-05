Житель Сахалинской области залез на памятник воинской славы и стал фигурантом уголовного дела
Житель Сахалинской области может оказаться за решёткой на срок до пяти лет из‑за действий, расцениваемых как осквернение символа воинской славы. Об этом проинформировала Сахалинская областная прокуратура.
Речь идёт о 20‑летнем мужчине из Охинского района, которому предъявлено обвинение по части 4 статьи 354.1 УК РФ за публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, в том числе с использованием интернета. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
Согласно материалам следствия, молодой человек взобрался на памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и сделал фотографии на телефон. Затем он выложил снимки на своей странице во «ВКонтакте», доступной неограниченному кругу лиц.
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