Суд вынес приговор бывшему замглавы управления делами президента РФ Малюшину

05 августа 2025, 15:25

Экс-замглавы управления делами президента Малюшин получил пять лет тюрьмы условно

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Суд в Москве вынес приговор бывшему заместителю руководителя управления делами президента России Ивана Малюшкина. Об этом пишет РИА Новости.