Суд вынес приговор бывшему замглавы управления делами президента РФ Малюшину
Суд в Москве вынес приговор бывшему заместителю руководителя управления делами президента России Ивана Малюшкина. Об этом пишет РИА Новости.
По версии следствия, в 2014 году Малюшин, действуя в интересах строительной компании «Стройгруппсервис», подписал дополнительное соглашение к договору аренды, в результате чего необоснованно снизил арендную плату за земельный участок, принадлежащий Управделами. Это привело к ущербу государственному бюджету на сумму около 100 миллионов рублей.
В результате Тверской суд Москвы приговорил 75-летнего Малюшина к пяти годам лишения свободы условно. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
Суд учёл возраст подсудимого, состояние здоровья и положительные характеристики, назначив условное наказание без реального лишения свободы.
Ранее, в январе 2024 года, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга взыскал в доход государства имущество самого Малюшина, а также активы, связанные с рядом его родственников и вышеупомянутой строительной компанией.
Читайте также: