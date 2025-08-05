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Суд вынес приговор бывшему замглавы управления делами президента РФ Малюшину

Экс-замглавы управления делами президента Малюшин получил пять лет тюрьмы условно
Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Суд в Москве вынес приговор бывшему заместителю руководителя управления делами президента России Ивана Малюшкина. Об этом пишет РИА Новости.



По версии следствия, в 2014 году Малюшин, действуя в интересах строительной компании «Стройгруппсервис», подписал дополнительное соглашение к договору аренды, в результате чего необоснованно снизил арендную плату за земельный участок, принадлежащий Управделами. Это привело к ущербу государственному бюджету на сумму около 100 миллионов рублей.

В результате Тверской суд Москвы приговорил 75-летнего Малюшина к пяти годам лишения свободы условно. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Суд учёл возраст подсудимого, состояние здоровья и положительные характеристики, назначив условное наказание без реального лишения свободы.

Ранее, в январе 2024 года, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга взыскал в доход государства имущество самого Малюшина, а также активы, связанные с рядом его родственников и вышеупомянутой строительной компанией.

Анастасия Чинкова

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