Суд продлил арест имущества родственников Блиновской

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Замоскворецкий районный суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апреля. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве.
Отмечается, что были рассмотрены ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество родственников Елены Блиновской и иных подконтрольных юридических лиц.
Решением суда, срок ареста продляется до 26 апреля.
Ранее сообщалось, что блогера и автора онлайн-марафонов Блиновскую поместили в московский СИЗО-6 до 26 апреля. Такое решение было принято после того как выяснилось, что Блиновская нарушала домашний арест.
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Анастасия Чинкова