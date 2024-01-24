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Суд продлил арест имущества родственников Блиновской

Суд до 26 апреля продлил арест имущества родственников блогера Блиновской
24 января 2024, 21:40
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий районный суд продлил арест имущества и денежных средств родственников блогера Елены Блиновской до 26 апреля. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве.
Отмечается, что были рассмотрены ходатайства о продлении срока наложения ареста на имущество родственников Елены Блиновской и иных подконтрольных юридических лиц.

Решением суда, срок ареста продляется до 26 апреля.


Ранее сообщалось, что блогера и автора онлайн-марафонов Блиновскую поместили в московский СИЗО-6 до 26 апреля. Такое решение было принято после того как выяснилось, что Блиновская нарушала домашний арест.

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#суд
#имущество
#арест
#блогер
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В Армении задержали мужчину, разыскиваемого за мошенничество в России
МВД: разыскиваемого в России за мошенничество задержали в Армении
24 января 2024, 21:01

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Еревана мужчину, разыскиваемого в России по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службы МВД Армении.
Отмечается, что в линейный отдел полиции аэропорта «Звартноц» был доставлен 37-летний Кирилл Ч. Со 2 мая 2023 года он находится в розыске. Правоохранители Самарской области выясняли его местонахождение в связи с обвинением в мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щёлкове задержали мужчину, обвиняемого в двух случаях мошенничества. На него было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Мужчину отпустили с подпиской о невыезде.

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#армения
#россия
#полиция
#задержание
#мошенничество
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В Москве госпитализировали 14-летнюю фигуристку, ударившуюся головой о лёд
24 января 2024, 18:43

Фото: iStock/vkovalcik

В Москве юная фигуристка Марию Симонову экстренно госпитализировали после неудачной поддержки на льду, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 14-летняя Симонова вместе с партнёром участвовала во Всероссийских соревнованиях «На призы президента Федерации фигурного катания Москвы».

На кадрах, которые публикует Mash, видно, что девушка сорвалась с поддержки, упала на лёд и сильно ударилась головой. Однако, несмотря на это, фигуристка поднялась на ноги и докатала свою программу.
После окончания турнира спортсменку экстренно госпитализировали. При этом, какую именно травму получила Симонова — пока что не сообщается.

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#москва
#фигурное катание
#турнир
#госпитализация
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Боец поп-ММА «Веном» Магомед Зайналов разбился при падении с 10 этажа в Ростове
Боец поп-ММА «Веном» Магомед Зайналов выпал из окна 10 этажа, спасая кота
24 января 2024, 17:57

Фото: iStock/maria zheleznova

Боец поп-ММА «Веном» Магомед Зайналов выпал из окна 10 этажа, пытаясь спасти кота. Он выжил, но находится в реанимации одной из больниц в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, спортсмен пытался спасти кота, который выскочил на балкон и оказался на водосточной трубе. Мужчина потянулся за ним, однако сорвался и рухнул вниз с 10 этажа. Он выжил благодаря тому, что падение пришлось на припаркованный автомобиль. Однако он получил сильнейшие травмы ног и таза. Сейчас Зайналов в реанимации, а врачи пытаются спасти его ноги. Он находится в сознании.

Лига «Хардкор», за которую выступает Зайналов приняла решение полностью профинансировать операцию и лечение спортсмена.

О судьбе кота не сообщается.

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#спортсмен
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Петербурженку, убившую восьмимесячную дочь, отправили в СИЗО
24 января 2024, 17:37

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Жительницу Санкт-Петербурга, которая до смерти задушила свою восьмимесячную дочь, отправили в СИЗО, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Напомним, ранее стало известно, что 18 ноября 23-летняя жительница Петербурга никак не могла успокоить свою плачущую восьмимесячную дочь. В результате, она до смерти задушила ребёнка подушкой, а затем уехала к знакомому.

Два дня спустя, она вызвала полицию и заявила, что просила посидеть с ребёнком свою приятельницу, а вернувшись домой обнаружила тело своей дочери.

Женщину задержали, на допросе она созналась в содеянном.

24 января Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемую в следственный изолятор на два месяца.

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#суд
#санкт-петербург
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#ребёнок
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Высокопоставленного полицейского арестовали за двоежёнство
В Камбодже высокопоставленного сотрудника полиции арестовали за двоежёнство
24 января 2024, 17:32

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Высокопоставленного камбоджийского полицейского заподозрили в двоежёнстве. Об этом пишет местное издание Khmer Times.
Отмечается, что заместитель комиссара отделения полиции Нгам Ри пытался заключить брак с новой избранницей, не разводясь с прежней женой. Чтобы осуществить задуманное он подал заявление, используя вымышленное имя.

Жена мужчины, для предотвращения заключения незаконного брака, подала официальную жалобу. В результате Нгам Ри был арестован сотрудниками полиции. За попытку совершения противозаконного деяния ему грозит крупный штраф.

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#полиция
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#мужчина
#заявление
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В Москве мужчина ударил ножом сотрудника ППС при проверке документов
24 января 2024, 17:29

Фото: iStock/BrianAJackson

На западе Москвы мужчина ударил ножом на сотрудника ППС, который собирался проверить его документы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, инцидент произошел в столичном районе Кунцево на улице Бобруйской. Сотрудник хотел проверить документы у мужчины, однако тот нанес удар ножом в ногу полицейского. Пострадавшего увезли в больницу. Нападавший скрылся с места преступления. В настоящее время ведутся его поиски.

Накануне сообщалось, что В Лобне мужчина зарезал знакомого и поджёг его квартиру, чтобы скрыть улики. Благодаря совместной работе полицейских Лобни и Подольска, подозреваемого удалось задержать.

Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина без определённого места жительства. Задержанный рассказал, что был в гостях у знакомого. Между ними возник конфликт, и тогда он несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. Потом, чтобы скрыть следы преступления, он поджёг матрас, а оттуда огонь распространился по всей квартире.

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#мужчина
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Обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Воронеже заключили под стражу
24 января 2024, 17:21

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Ленинский районный суд Воронежа заключил под стражу обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, которую обнаружили в мусорном баке, об это сообщает «РИА Новости».
Напомним, труп девушки-подростка обнаружили в мусорном баке 22 января. Её тело было перетянуто верёвками, сложено пополам и упаковано в баул с вещами.

По подозрению в убийстве задержали возлюбленного убитой Марка Попова.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, 28-летней мужчина убил свою девушку, находясь в состоянии наркотического опьянения, а после прислал фотографии её трупа друзьям. На заседание суда он пришёл с перебинтованными руками и сообщил, что отморозил их, пока бегал бегал по городу голым в крови.

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#труп
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#мужчина
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В квартире жителя Раменского нашли нелегальный арсенал с огнестрелом и патронами
24 января 2024, 17:14

Фото: Фотобанк Московской области

Нелегальный склад оружия обнаружили полицейские в квартире ранее судимого 32-летнего жителя подмосковного города Раменское, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили и изъяли 13 предметов, конструктивно схожих с пистолетами, ружьями и карабином, части огнестрельного оружия, а также более110 патронов различного калибра. Экспертиза показала, что 107 патронов — промышленного производства и пригодны для стрельбы», — говорится в сообщении.

Владелец арсенала заявил, что купил всё оружие на рынке.

Против мужчины завели уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения оружия и отпустили под подписку о невыезде.

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#раменское
#оружие
#криминал
#полиция
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В Питере автобус влетел в остановку, пострадали пять человек
24 января 2024, 17:10

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Санкт-Петербурге автобус врезался в остановку общественного транспорта, предварительно, пострадали пять человек, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе.

О причинах аварии пока ничего не сообщается. Известно, что автобус, внезапно, потерял управление, влетел в остановку общественного транспорта, сбил людей и перевернулся.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали пять человек.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, вчера на трассе в Тверской области опрокинулся лесовоз, который перекрыл движение в сторону Москвы.

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#автобус
#санкт-петербург
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