Защита Блиновской обжаловала её перевод в СИЗО

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Защита самой известной в России создательницы «Марафонов желаний» Елены Блиновской обжаловала её перевод в СИЗО, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова адвоката Натальи Сальниковой.
«Подала апелляционную жалобу в суд», — сообщила собеседница агентства.
Напомним, 22 января суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и отправил Блиновскую в следственный изолятор до 26 апреля.
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