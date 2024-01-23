Боня обвинила людей в пляске на костях из-за отправленной в СИЗО Блиновской

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
При этом, Боня удивлена реакцией россиян на арест блогера.
«Люди готовы танцевать на костях», — сказала Виктория.По ее мнению, любой человек может ошибиться и отступить. Она также отметила, что в настоящее время обществу не хватает сплоченности.
«В непростое время для всех нас, для нашей страны, для внешней политики в нашей стране, мне кажется все, что мы можем сейчас — это быть едиными и поддерживать друг друга, а не танцевать на чужих костях», — подытожила телеведущая.
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