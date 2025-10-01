Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары, которого она расчленила
Самарский районный суд продлил арест внучке бывшего мэра города Виктора Тархова, которая подозревается в его убийстве. Об этом сообщает ТАСС.
Суд принял решение продлить арест подозреваемой до 2 декабря. При этом ранее стало известно, что сообщница внучки экс-мэра предлагала той прикинуться невменяемой, чтобы избежать наказания за убийство деда и его супруги.
Об убийстве Тархова и его жены стало известно 5 февраля. В тот же день была задержана внучка чиновника. Предварительно, она убила потерпевших и расчленила их тела из-за 145 миллионов рублей.
