В Ленобласти боец ММА жестоко избил прохожего за замечание об уличном намазе
В Мурино Ленинградской области произошёл конфликт на религиозной почве. Подробности сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Эрзиман Байрамов, известный в кругах неформальных ММА, совершал намаз на улице. Согласно статье 5.26 КоАП РФ, проведение религиозных обрядов в общественных местах без разрешения представляет собой административное правонарушение.
Прохожий сделал замечание Байрамову. В ответ последовала физическая агрессия. Боец повалил мужчину на землю и нанёс ему несколько ударов. Пострадавший получил серьёзные травмы.
Избитый мужчина обратился в «Русскую Общину», активисты которой задержали Байрамова на месте. Тот успел связаться с адвокатом, который посоветовал ему ссылаться на занятия ушу. При общественниках агрессор начал оскорблять их. Те вызвали полицию и передали им Байрамова.
Читайте также: