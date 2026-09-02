Суд продлил арест жителю Татарстана, который поджёг спящую жену при детях

02 сентября 2026, 21:01

Суд в Татарстане продлил арест мужчине, обвиняемому в покушении на убийство жены

Фото: Istock/artisteer

Менделеевский районный суд Татарстана продлил арест мужчине, обвиняемому в покушении на убийство жены.





Как сообщает «Татар-информ», следствие предъявляет гражданину Геннадию Сорокину обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью.



По информации следствия, в ночь на 3 июня Сорокин в состоянии алкогольного опьянения облил супругу жидкостью для розжига и поджёг её зажигалкой. Причиной таких действий, по версии правоохранителей, стала личная неприязнь. В момент происшествия в квартире находились трое малолетних детей.

«Продлить срок содержания под стражей на два месяца, до 10 ноября», — огласил решение судья.