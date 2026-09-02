Суд продлил арест жителю Татарстана, который поджёг спящую жену при детях
Суд в Татарстане продлил арест мужчине, обвиняемому в покушении на убийство жены
Менделеевский районный суд Татарстана продлил арест мужчине, обвиняемому в покушении на убийство жены.
Как сообщает «Татар-информ», следствие предъявляет гражданину Геннадию Сорокину обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью.
По информации следствия, в ночь на 3 июня Сорокин в состоянии алкогольного опьянения облил супругу жидкостью для розжига и поджёг её зажигалкой. Причиной таких действий, по версии правоохранителей, стала личная неприязнь. В момент происшествия в квартире находились трое малолетних детей.
«Продлить срок содержания под стражей на два месяца, до 10 ноября», — огласил решение судья.Обвиняемый до сих пор не признал свою вину. Пострадавшая женщина выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.