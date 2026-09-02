В Москве школьник распилил сейф деда и отдал аферистам два миллиона долларов
В Москве 16-летний подросток помог мошенникам вскрыть сейф деда и лишил семью двух миллионов долларов. Подробности сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Аферисты связались с юношей под видом сотрудников поликлиники, выманили код и заявили о взломе «Госуслуг». В Zoom они показали поддельные удостоверения, обвинили его в финансировании терроризма и заставили подписать декларацию о неразглашении.
Мошенники выяснили, что у дедушки в подмосковном доме хранятся ценности, а владелец уехал в Турцию. Ночью школьник тайно впустил двоих «агентов», которые помогли распилить сейф болгаркой. Преступники сложили золото, часы и деньги на два миллиона долларов в большой рюкзак.
Утром подросток передал мешок незнакомой девушке у пруда, после чего собеседники удалили переписку. Возбуждено уголовное дело. Отец школьника сообщил, что полиция задержала исполнителей. Мужчина ждёт допроса и надеется, что похищенное ещё не ушло организаторам.
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