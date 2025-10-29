«Отмотать всё назад»: Пригожин высказался об эмиграции Пугачёвой и Галкина*

29 октября 2025, 13:24

Пригожин: Пугачева и Галкин* не являются главами русской эмиграции

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию с Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным* относительно их переезда из России.





Беседа состоялась на премьере фильма «Константинополь». В разговоре с корреспондентом «NEWS.ru» Пригожин заявил, что Пугачева и Галкин* не выполняют роль глав русской эмиграции. Он отметил, что супруг певицы фигурирует в списке иностранных агентов, который ведёт Минюст РФ.



По мнению продюсера, артисты сейчас хотят вернуться на Родину, но не могут реализовать это желание. Пригожин отдельно подчеркнул, что государство не лишало звёзд их привилегий насильственным путём.

«Думаю, они с удовольствием отмотали бы всё назад, но у них такой возможности сейчас нет», — констатировал бизнесмен.

