Суд рассмотрел жалобу оставившей свою дочь в аэропорту Турции россиянки
Московский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Бурнашкиной, которая оставила свою новорожденную дочь в аэропорту Турции.
Как сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции Московской области, фигурантку задержали 13 октября 2024 года после того, как она родила ребенка в аэропорту и покинула его, вернувшись в Россию.
В отношении нее в Электростали возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденного. 23 сентября 2025 года Павлово-Посадский суд Московской области лишил Бурнашкину родительских прав.
24 октября 2025 года она подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Однако Московский областной суд 24 ноября 2025 года оставил решение Павлово-Посадского суда без изменений, и оно вступило в законную силу.
В судебном заседании участовали представители ответчика, сама Бурнашкина не явилась.
