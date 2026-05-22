Житель Бурятии с поддельным удостоверением сотрудника МВД изнасиловал москвичку
В Москве задержали 41-летнего жителя Улан-Удэ Александра Б. по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошёл 18 мая в московских Сокольниках.
Мужчина, находившийся в гражданской одежде, предъявил москвичке поддельное удостоверение сотрудника МВД и убедил её участвовать в якобы следственном мероприятии по поимке закладчиков.
Для конспирации он попросил «помощницу» сопровождать его и держаться под руку. Девушка согласилась. Позже Александр начал угрожать ей уголовным сроком за срыв конспирации и совершил насильственные действия.
После произошедшего потерпевшая поняла, что столкнулась с лжеполицейским, и обратилась с заявлением. Правоохранители задержали подозреваемого. Столичный Следственный комитет намерен ходатайствовать о его аресте.
Накануне в Москве пенсионер развратил двух несовершеннолетних. Инцидент произошёл на детской площадке.
