Волонтеры помогли жительнице РФ вернуться домой из Таиланда

Фото: РИА Новости/Павел Львов
Из Таиланда в Россию бывшей сотруднице краснодарской полиции помогли вернуться домой волонтеры. Об этом сообщает РИА Новости. Одна из волонтеров по имени Светлана уточнила, что у женщины не было денег, поэтому ей пришлось просить милостыню в авиагавани Таиланда.
«Мы ее отправили, она улетела и уже в Москве», — прокомментировала волонтер.
Она добавила, что женщине придется самой добираться до Краснодара, потому что большей частью собранных средств оплатили просрочку визы. Известно, что россиянку уволили из органов зимой 2021 года за грубое нарушение служебной дисциплины.
Ранее сообщалось о россиянке Юлии Сухановой, которая в течение девяти дней была в аэропорту и выживала за счет подаяний. У женщины не было ни денег, ни телефона, а загранпаспорт просрочен. Мать Юлии не смогла ей помочь, но нашлись спонсоры, оплатившие билеты до дома и покупку телефона.
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Никита Кротов