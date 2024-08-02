Суд разрешил жителю Белгорода жить в доме бывшей жены

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Суд позволил жителю Белгорода жить в доме бывшей жены, который был куплен в ипотеку во время брака. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.
Согласно сообщению, бывшим супругам принадлежат имеют общедолевую собственность на дом и земельный участок в Старом Осколе. Однако при разводе пара устно договорилась о том, что мужчина оставляет дом жене, но та должна самостоятельно выплачивать оставшуюся сумму по ипотеке.
Однако через некоторое время выяснилось, что женщина вносила платежи меньше положенной суммы, и по ипотеке образовался долг.
Тем временем бывший супруг понял, что жить ему негде, и попытался вернуться в дом, но женщина его не пустила, тогда он обратился в суд, который, изучив материалы дела, вынудил бывшую супругу пустить белгородца в свой дом.
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Однако через некоторое время выяснилось, что женщина вносила платежи меньше положенной суммы, и по ипотеке образовался долг.
Тем временем бывший супруг понял, что жить ему негде, и попытался вернуться в дом, но женщина его не пустила, тогда он обратился в суд, который, изучив материалы дела, вынудил бывшую супругу пустить белгородца в свой дом.
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Элина Позднякова