Суд разрешил жителю Белгорода жить в доме бывшей жены

Туристки, предположительно, убили мужчину в Сочи на набережной, а его окровавленный труп сбросили на пляж. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По словам очевидцев, подозреваемые спокойно продолжили прогулку, а тело несчастного обнаружили другие отдыхающие и вызвали экстренные службы.