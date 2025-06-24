Суд решил судьбу киллера одной из самых кровавых банд российского региона
Мособлсуд приговорил члена банды «Северские» к 24 годам строгого режима
Московский областной суд приговорил киллера банды «Северские» Андрея Воронина к 24 годам лишения свободы, пишет Telegram-канал «112».
Воронин признан виновным по статьям о расправе, покушении на жизни и о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
По данным суда, Воронин являлся киллером банды. Он не только совершал убийства, но и пытался влиять на криминальный мир. Уточняется, что именно Воронин расправился с главарем банды — Виктором Лазовским.
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