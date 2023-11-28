Суд ужесточил наказание бывшему вице-губернатору Петербурга Лавленцеву

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Суд в Москве избрал иную меру пресечения для бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Мещанский суд Москвы.
Напомним, 19 июля 2023 года Лавленцева отправили под домашний арест. Чиновника обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а также растрате. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Помимо этих обвинений, иск ан Лавленцева подавал его бывший партнёр Геннадий Тимченко. Суммы, способной покрыть претензии Тимченко у него не нашлось, поэтому суд запустил процедуру реализации его имущества.
Однако, 28 ноября стало известно, что суд изменил своё решение и отправил подозреваемого в следственный изолятор до 17 декабря. Причины такого решения представители суда не сообщили.
Владимир Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга с мая 2013 по октябрь 2014 года.
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Помимо этих обвинений, иск ан Лавленцева подавал его бывший партнёр Геннадий Тимченко. Суммы, способной покрыть претензии Тимченко у него не нашлось, поэтому суд запустил процедуру реализации его имущества.
Владимир Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга с мая 2013 по октябрь 2014 года.
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Евгения Парфентьева