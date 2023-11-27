Жительницу Запорожья задержали за попытку подрыва военного грузовика

В Невадском университете американского города Лас-Вегаса произошел инцидент со стрельбой, имеются погибшие. По данным местных СМИ и журналистов, есть как минимум один погибший, несколько человек ранены, сообщает ТАСС 7 декабря.

Сообщается, что стрелок уже ликвидирован силами полиции Лас-Вегаса. Несмотря на это, в университете рассказала, что стражи порядка попросили всех студентов эвакуироваться, а если это окажется невозможным, то оставаться в укрытиях.



