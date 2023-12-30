Суд в Адыгее вынес приговор самому юному фигуранту дела о госизмене

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Верховный суд Республики Адыгея вынес приговор восемнадцатилетнему фигуранту, который в несовершеннолетнем возрасте собирал информацию о деятельности войсковой части Майкопа для отправки данных иностранному представителю. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что юноша, несогласный с политическим курсом России и проведением спецоперации на Украине, в период с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года фотографировал места дислокации войсковой части военного ведомства РФ в Майкопе. Сделанные снимки он отправлял представителю другого государства.
Молодого человека осудили по статье за государственную измену. Приговором суда его лишат свободы сроком на четыре года, с ограничением свободы на один год, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.
В суде уточнили, что юноша полностью сознался в содеянном.
При этом наказание было смягчено по нескольким причинам: молодой человек совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, он имеет хорошую характеристику и успешен в учёбе, у него имеются хронические заболевания.
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Молодого человека осудили по статье за государственную измену. Приговором суда его лишат свободы сроком на четыре года, с ограничением свободы на один год, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.
При этом наказание было смягчено по нескольким причинам: молодой человек совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, он имеет хорошую характеристику и успешен в учёбе, у него имеются хронические заболевания.
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Анастасия Чинкова