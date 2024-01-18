Суд отправил 17-летнего участника банды в Белгороде в СИЗО

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Суд Белгорода арестовал 17-летнего уроженца Азербайджана из белгородской банды подростков за разжигание ненависти и покушение на убийство. Он проведет в СИЗО два месяца. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
«По ходатайству органов следствия судом в отношении 17-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 марта 2024 года включительно», — говорится в сообщении ведомства.Кроме того, 18 января такое же решение было вынесено в отношении двух других участников банды. Таким образом, на два месяца арестован 19-летний Денис Губин за нападение на прохожих, а 24-летний молодой человек - за избиение иностранца в торговом центре.
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