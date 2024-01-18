В Красноярске осудят мужчину, который выдавал себя за девушку и нападал на людей

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В Красноярске будут судить мужчину, который выдавал себя за девушку в социальных сетях, а затем грабил людей, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в феврале 2023 года красноярец познакомился с мужчиной в интернете, используя страницу своей подруги. Новые знакомые договорились о встрече, на которую жертва приехала на своём автомобиле.
К нему в салон села та самая девушка, а на заднем сидении устроился обвиняемый, который представился случайным прохожим и попросил его подвести. После отказа он начал угрожать водителю ножом и требовать у него деньги.
Наличных у мужчины не оказалось, поэтому они отправились к ближайшему банкомату. По пути водитель заметил полицейскую машину и решил врезаться в неё, чтобы злоумышленника задержали. Так и получилось.
Позже выяснилось, что задержанный причастен к двум аналогичным преступлениям.
Расследование по делу красноярца завершено и передано в суд.
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К нему в салон села та самая девушка, а на заднем сидении устроился обвиняемый, который представился случайным прохожим и попросил его подвести. После отказа он начал угрожать водителю ножом и требовать у него деньги.
Позже выяснилось, что задержанный причастен к двум аналогичным преступлениям.
Расследование по делу красноярца завершено и передано в суд.
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Евгения Парфентьева