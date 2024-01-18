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В Красноярске осудят мужчину, который выдавал себя за девушку и нападал на людей

18 января 2024, 15:14
Фото: iStock/YakobchukOlena

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Красноярске будут судить мужчину, который выдавал себя за девушку в социальных сетях, а затем грабил людей, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в феврале 2023 года красноярец познакомился с мужчиной в интернете, используя страницу своей подруги. Новые знакомые договорились о встрече, на которую жертва приехала на своём автомобиле.

К нему в салон села та самая девушка, а на заднем сидении устроился обвиняемый, который представился случайным прохожим и попросил его подвести. После отказа он начал угрожать водителю ножом и требовать у него деньги.


Наличных у мужчины не оказалось, поэтому они отправились к ближайшему банкомату. По пути водитель заметил полицейскую машину и решил врезаться в неё, чтобы злоумышленника задержали. Так и получилось.

Позже выяснилось, что задержанный причастен к двум аналогичным преступлениям.

Расследование по делу красноярца завершено и передано в суд.

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#суд
#деньги
#расследование
#красноярский край
#преступление
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Подмосковные спасатели вызволили из вентиляции застрявшего вороненка
18 января 2024, 15:26

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли застрявшего в вентиляции вороненка. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу «Система-112» обратился житель посёлка Нахабино, который услышал в вентиляционной трубе ванной комнаты подозрительный шум.

«Работники противопожарно-спасательной службы сняли вытяжной вентилятор в ванной и обнаружили там воронёнка, который высунул голову и с любопытством глядел на спасателей. Обезопасив руки крагами, специалисты аккуратно извлекли пернатого гостя из трубы и осмотрели его. Убедившись, что с птицей всё в порядке, спасатели выпустили вороненка на волю, который сразу же улетел», — поделился старший смены Константин Жигалов.

Стоит отметить, что вороненок застрял в вентиляционной трубе многоквартирного дома на втором этаже в городском округе Красногорск.

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#подмосковье
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Подмосковные спасатели помогли 24-летнему парню, пострадавшему в ДТП
18 января 2024, 15:12

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали последствия ДТП в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
17 января на 213 километре трассы А-108 произошло столкновение грузовика Scania и легкового автомобиля LADA.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы оказали помощь 24-летнему водителю легковушки, закрепили пострадавшего на носилках и транспортировали в карету скорой медицинской помощи. С подозрением на травмы различной степени тяжести молодого человека доставили в центральную городскую больницу города Орехово-Зуево», — поделился начальник ПСЧ-243 Денис Носов.

Стоит отметить, что до приезда спасателей очевидцы помогли вылезти из поврежденной машины водителю легковушки. Авария произошла в городском округе Орехово-Зуево.

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#мособлпожспас
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В Подмосковье арестовали PR-менеджера главы Башкирии Елену Прочаковскую
18 января 2024, 15:06

Фото: iStock/gorodenkoff

В подмосковном Красногорске арестовали руководителя управления главы Башкортостана Радия Хабирова по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую. Ей грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, Красногорский суд арестовал Прочаковскую до 2 февраля. Она была задержана 16 января, тогда же ей предъявили обвинение в мошенничестве, которое она совершила, используя свое служебное положение.

Следствие установило, что в июне 2017 года чиновница, занимая должность старшего инспектора отдела взаимодействия со СМИ администрации Красногорска, фиктивно трудоустроила свою знакомую на работу в МФЦ и на протяжении года получала за неё зарплату и премии.

Таким образом, Прочаковской грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время она находится в можайском СИЗО.

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#приговор
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#следствие
#сизо
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Крымчанина приговорили к 12 годам тюрьмы за подготовку диверсии
18 января 2024, 14:56

Фото: iStock/BrianAJackson

Суд в Крыму приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, который готовил диверсию на объекте энергетической инфраструктуры, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Крыма.
В марте 2023 года силовики задержали жителя Керчи, имеющего гражданства России и Украины. При нём обнаружили самодельное взрывное устройство, а также средства связи, в которых нашли переписку с украинским куратором.

Мужчину заподозрили в подготовке диверсии на объекте энергетической инфраструктуры Крымского полуострова.

«По совокупности преступлений ему было назначено окончательное наказание путем частичного сложения наказаний в виде 12 лет лишения свободы», — прокомментировали ситуацию в суде.

Суд также обязал крымчанина выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

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#суд
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#наказание
#крым
#диверсанты
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В Подмосковье задержали латиноамериканца, ранившего ножом знакомого
18 января 2024, 14:45

Подмосковные полицейские задержали гражданина одной из стран Латинской Америки, который во время ссоры ударил ножом знакомого в деревне Щемилово Богородского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.
«У одного из домов между двумя мужчинами произошёл конфликт. Один из них ударил оппонента ножом. Сотрудники межмуниципального управления МВД России «Ногинское» установили правонарушителя и доставили в следственные органы», – рассказали ТАСС в пресс-службе.
Там уточнили, что пострадавший госпитализирован. Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершения преступления.

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#московская область
#подмосковье
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В Саратове первоклассник получил травму головы после избиения в школе
18 января 2024, 14:38

Фото: iStock/gorodenkoff

В Саратове первоклассник попал в больницу с травмой головы после избиения в школе, об этом сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на слова матери пострадавшего ребёнка.
По информации СМИ, инцидент произошёл 15 января в саратовской школе №71 во время продлёнки.

Как рассказала мать первоклассника, ребёнок постарше сперва ударил её сына ногой в живот, а потом подняли кинул на пол. Мальчик ударился головой.

Когда женщина забрала сына из школы, то он рассказал ей о случившемся. Мать отвезла ребёнка в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В МВД по Саратовской области заявили о начале проверки по факту произошедшего.

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#мвд
#школа
#избиение
#травмы
#саратов
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МВД: В Подмосковье накрыли наркоплантацию с кустами конопли
18 января 2024, 14:12

Фото: iStock/Dolores Preciado

В Подмосковье обнаружили огромную наркоплантацию с кустами конопли, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
«В деревне Чёрная Грязь Московской области мои коллеги задержали двух «предприимчивых» граждан, которые устроили целую плантацию конопли. На полках в их кладовой вместо банок с вареньем и соленьями стояли банки с наркотическим содержимым», — рассказала Волк.

По её словам, эксперты собрали 21 килограмм марихуаны с дачи плантаторов.

В отношении владельцев участка возбуждено уголовное дело, они находятся под стражей.

Напомним, вчера в Москве задержали российского актёра Анатолия Руденко с мефедроном.

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#наркотики
#подмосковье
#мвд
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В Подмосковье группа иностранцев избила ветерана СВО
В Подмосковье компания иностранцев избила ветерана СВО, возбуждено дело
18 января 2024, 13:56

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В подмосковном Чехове компания иностранцев избила участника специальной военной операции. Фигурантов ищут. Об этом сообщает РИА Новости со слов старшего помощника руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.

Известно, что 14 января ветеран спецоперации находился в кафе «Вояж» в Чехове. Между ним и группой иностранцев заявлялся конфликт, впоследствии чего мужчину избили.

Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). На данный момент личность избивавших не установлена.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит законность выдачи российского гражданства нападавшему на прохожих в Белгороде. Всего по данному делу задержаны пятеро подозреваемых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное ук
#хулиганство
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#избиение
#нападение
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Силовики проводят обыски во всех московских офисах Wildberries
18 января 2024, 13:51

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Правоохранители проводят проверку в московских офисах Wildberries после пожара на складе маркетплейса на складе в Шушарах, об этом стало известно Telegram-канала SHOT.
По информации СМИ, прямо сейчас обыски проходят в головном офисе на Большом Каретном и в филиале на Ленинской Слободе. Прибытия правоохранителей также ожидается в офисе на Кировоградской.

Силовики изымают всю документацию, связанную со сгоревшим складом в Шушарах.

Напомним, 13 января на складе маркетплейса Wildberries, который расположен в Шушарах, вспыхнул крупный пожар. По предварительной версии — склад подожгли. 16 января стало известно, что один из сотрудников сгоревшего склада сознался в поджоге, а затем удалил свой аккаунт в мессенджере и пропал.

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#москва
#офис
#полиция
#интернет-магазины
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