Суд в Брянске вынес приговор матери, убившей грудного ребёнка в СИЗО

Фото: iStock/Zolnierek
Суд в Брянске вынес приговор женщине, убившей полуторамесячного сына в СИЗО, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Ранее судимая за наркотики Анастасия Ковалёва попала в следственный изолятор за повторный сбыт наркотических веществ, где родила сына.
Когда сын Ковалёвой расплакался, она швырнула его на деревянный пол и дважды ударила головой о покрытие. От полученных травм полуторамесячный мальчик скончался на месте.
В ходе судебного заседания Ковалёва признала свою вину, однако, не раскаялась.
В результате суд Брянска, с учётом двух предыдущих сроков Ковалёвой, вынес ей суммарный в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Читайте также:
СК: Задержаны два жителя Ачинска по подозрению в убийстве иностранца из-за долга
СК проверит данные о мигранте-таксисте, удерживающем 17-летнюю девушку
В Белгороде СК возбудил дело о покушении на убийство после нападения подростков
Когда сын Ковалёвой расплакался, она швырнула его на деревянный пол и дважды ударила головой о покрытие. От полученных травм полуторамесячный мальчик скончался на месте.
В результате суд Брянска, с учётом двух предыдущих сроков Ковалёвой, вынес ей суммарный в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Читайте также:
СК: Задержаны два жителя Ачинска по подозрению в убийстве иностранца из-за долга
СК проверит данные о мигранте-таксисте, удерживающем 17-летнюю девушку
В Белгороде СК возбудил дело о покушении на убийство после нападения подростков
Евгения Парфентьева