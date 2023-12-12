Заведующая российским детсадом уволилась из-за грамот с украинским гербом

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Заведующая детским садом в Хабаровске покинула должность после того, как детям там вручили грамоты с гербом Украины за соревнования. Об этом рассказал мэр города Сергей Кравчук в телеграм-канале.
«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — сообщил Кравчук.Мэр также добавил, что после произошедшего во всех детских учреждениях проведут патриотические мероприятия.
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Алина Юрчак