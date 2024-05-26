В Челябинске экс-бойцы ЧВК «Вагнер» устроили массовую драку со стрельбой

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В Челябинске бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» устроили массовую драку со стрельбой, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, конфликт стартовал, когда 18-летняя девушка гуляла со своим молодым человеком. Их заметил её бывший возлюбленный, который набросился на пару и избил нового парня подруги.
Девушка попросила о помощи своего отца, который служил в ЧВК «Вагнер». Он собрал сослуживцев и назначил встречу бывшему парню дочери. Молодой человек также пришёл на разговор не один. Конфликт быстро перерос в потасовку, победу в которой одерживали вагнеровцы, пока на помощь к молодым людям не подоспело вооружённое подкрепление. Бывшим военным пришлось сбежать.
Под конец драки на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали троих молодых людей.
Отмечается, что нескольким участникам потасовки потребовалась помощь медиков.
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Девушка попросила о помощи своего отца, который служил в ЧВК «Вагнер». Он собрал сослуживцев и назначил встречу бывшему парню дочери. Молодой человек также пришёл на разговор не один. Конфликт быстро перерос в потасовку, победу в которой одерживали вагнеровцы, пока на помощь к молодым людям не подоспело вооружённое подкрепление. Бывшим военным пришлось сбежать.
Под конец драки на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали троих молодых людей.
Отмечается, что нескольким участникам потасовки потребовалась помощь медиков.
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Евгения Парфентьева