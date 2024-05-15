Пьяный военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате в Подмосковье

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Военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал «База».
Сообщается, что 32-летний Александр приехал в Раменский военкомат на улице Гурьева, чтобы продлить свой больничный. Мужчина был ранен в марте 2024 года во время СВО. В военкомате он достал из кармана страйкбольную гранату и взорвал ее в холле. Очевидцы утверждают, что он был пьян. Его задержали и доставили в отдел полиции.
Ранее сообщалось, что женщина спрятала тело отца в мусорный пакет, чтобы получать его военную пенсию. Она не позволила представителям властей обработать ее дом в рамках кампании противодействия распространению лихорадке денге. У полиции это вызвало подозрения. Они усилились, когда женщина продолжила препятствовать в проверке ее дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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