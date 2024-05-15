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Пьяный военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате в Подмосковье

Baza: в Подмосковье военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате
15 мая 2024, 10:03
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал «База».


Сообщается, что 32-летний Александр приехал в Раменский военкомат на улице Гурьева, чтобы продлить свой больничный. Мужчина был ранен в марте 2024 года во время СВО. В военкомате он достал из кармана страйкбольную гранату и взорвал ее в холле. Очевидцы утверждают, что он был пьян. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что женщина спрятала тело отца в мусорный пакет, чтобы получать его военную пенсию. Она не позволила представителям властей обработать ее дом в рамках кампании противодействия распространению лихорадке денге. У полиции это вызвало подозрения. Они усилились, когда женщина продолжила препятствовать в проверке ее дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
#сво
#военкомат
Стало известно о сбитом над Татарстаном беспилотнике
Mash: жители сообщили о сбитом над селом Верхний Услон в Татарстане беспилотнике
15 мая 2024, 09:57

Фото: iStock/aapsky

Над населенным пунктом Верхний Услов в Татарстане, предварительно, сбили дрон. Об этом заявляют местные жители, пишет Mash в Telegram.
По словам очевидцев, беспилотник двигался в сторону Закамской промышленной зоны. Населенный пункт, где перехватили дрон, находится в двадцати пяти километрах от международного аэропорта Казани.

В пресс-службе главы региона отметили, что в Татарстане все службы находятся в повышенной готовности. Уточняется, что было временно закрыто небо над Казанью и Нижнекамском. Местные аэропорты также ограничили свою работу.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военные ВС РФ уничтожили замаскированный наблюдательный пункт украинской армии под Белогоровкой в Луганской Народной Республике.

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#дрон
#всу
#рф
#татарстан
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Подпольную вебкам-студию ликвидировали в регионе РФ
МВД: межрегиональную вебкам-студию ликвидировали в Иркутске
15 мая 2024, 09:43

Фото: iStock/z1b

В Иркутске прикрыли межрегиональную вебкам-студию. Она распространяла порнографию по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области.
Житель Новосибирской области оборудовал несколько студий в квартирах по всей стране. В Иркутске работали три модели в возрасте от 19 до 40 лет. Трансляции велись в ночное время.

В МВД рассказали, что в ходе обысков изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны, бесствольный пистолет «Оса». По данному факту было возбуждено уголовное дело. Организатор заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в подвале исторического дома в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга коммунальщики обнаружили БДСМ-клуб. По данным информагентства, нашли необычное пространство сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Согласно нормативно-правовым актам, около зон тепловых сетей запрещено организовывать помещения для отдыха, рабочие места или жилые помещения.

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В Псковской области доярка-рецидивистка зарезала парня за измену
15 мая 2024, 09:29

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Псковской области женщина застала возлюбленного в постели с другой и зарезала его, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, драма разыгралась в ночь на 15 мая в посёлке Бежаницы.

Доярка местного сельхозпредприятия вернулась домой раньше обычного и застала своего 42-летнего возлюбленного в постели с другой женщиной.

Находясь в состоянии аффекта, доярка схватилась за кухонный нож и ударила им в грудь мужчины. Быстро опомнившись, она сама вызвала на место происшествия бригаду скорой помощи, однако, спасти изменника врачам не удалось.

Убийцу задержали. Выяснилось, что ранее она уже была судима за ограбление.

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#убийство
#нож
#псковская область
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В Подмосковье задержали москвича с 9 кг эфедрона
15 мая 2024, 09:13

Фото: iStock/Sergei Fyss

35-летнего москвича задержали в городском округе Солнечногорск по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Мужчину заметил экипаж ДПС, когда тот вечером выходил из леса у деревни Горетовка с лопатой. Мужчина сел в каршеринговую машину и поехал, но правоохранители решили остановить его и досмотреть автомобиль. В багажнике они нашли лопату и полимерный мешок, в котором лежало восемь свёртков с кристаллическим веществом. На место вызвали оперативно-следственную группу», — говорится в сообщении.
Следователи проверили телефон мужчины, где обнаружили координаты закладок. В указанных местах удалось найти ещё десять свёртков с аналогичным веществом.

Экспертиза показала, что вещество является эфедроном, общая масса наркотика составила девять килограммов.

Задержанный рассказал, что предложение работать наркокурьером он получил через один из мессенждеров. В его обязанности входило забирать по указанным координатам крупную партию наркотиков, фасовать вещество и раскладывать в тайники.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#солнечногорск
#наркотики
#криминал
#полиция
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Показывал всем пенис: Россиянин выстрелил в мигранта-эксгибициониста
15 мая 2024, 08:26

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В подмосковной Балашихе россиянин отстрелил половой орган голому 41-летнему уроженцу Таджикистана, пристававшему к прохожим. Об этом информирует «МК».
Инцидент произошел в Новом Павлино. Отмечается, что мигрант приставал к прохожим на улице, показывая свой половой орган.

Очевидцы вызвали полицейских, но один из мужчин выстрелил иностранцу в паховую зону и скрылся. В настоящее время стрелка разыскивают правоохранительные органы.

Пострадавшему мигранту вызвали скорую помощь. Данные о его состоянии еще не поступали.

Ранее сообщалось, что муж заподозрил жену в измене, после того как прочитал ее больничную выписку, в которой говорилось о наличии у нее передающегося половым путем заболевания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#балашиха
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«‎Мусорный пакет с костями»: Женщина спрятала отца ради его военной пенсии
На Тайване женщина спрятала тело отца, чтобы получать его военную пенсию
15 мая 2024, 08:22

Фото: iStock/ Nirut Punshiri

На Тайване женщину обвинили в том, что она годами прятала в доме останки отца, чтобы получать его военную пенсию. Об этом пишет Hindustan Times.
Сообщается, что женщину из города Гаосюн заподозрили в том, что она скрыла смерть отца. Отмечается, что делала дочь это ради его военной пенсии. Она не позволила представителям властей обработать ее дом в рамках кампании противодействия распространению лихорадке денге. У полиции это вызвало подозрения. Они усилились, когда женщина продолжила препятствовать в проверке ее дома. Во время допроса она заявила, что отца увез в Китай ее брат, но проверка показала, что он не покидал Тайвань, а брат умер. В её доме нашли черный мусорный пакет с костями, которые принадлежат пожилому мужчине.

Ранее сообщалось, что в Волгограде отец и его сожительница тушили окурки о пятилетнего мальчика. Жителей Волгограда задержали, против них возбуждено уголовное дело по статье об истязании. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Ребёнок передан в социальный центр.

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В результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом в Белгороде, есть пострадавшие
Гладков: Два человека пострадали в результате атаки ВСУ под Белгородом
15 мая 2024, 05:39

Фото: istock / victorass88

Российская система ПВО успешно отразила атаку на Белгород и Белгородский район, сбив несколько воздушных целей, приближавшихся к городу. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела загорелся жилой дом и получили ранения два человека.
В поселке Дубовое частный жилой дом загорелся после прямого попадания снаряда — у женщины ранение плеча, мужчины получил ожоги. Пострадавших доставили в областную клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

После отражения украинской атаки в поселке Дубовое найдены различные повреждения в семи частных жилых домах: разбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также пострадали два автомобиля. Есть повреждения линии электропередачи.

В селе Головино повреждения получила крыша и потолок одного частного дома.

На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Данные о последствиях уточняется.

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#всу
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Boeing Трампа столкнулся с другим самолетом
Reuters: Boeing 757 Трампа столкнулся с другим самолетом в аэропорту Флориды
15 мая 2024, 05:17

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Самолет бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с другим бортом в аэропорту во Флориде. Об этом информирует издание Reuters, ссылаясь на осведомленный источник.
Как сообщает собеседник агентства, самолет Трампа во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич задел крылом бизнес-джет.

В отчете Федерального управления гражданской авиации (FAA) США указано, что частный Boeing 757 задел припаркованный корпоративный джет, при этом в документе не указано, что владельцем судна является Трамп. Начато расследование.

Стоит отметить, в штабе бывшего американского главы не ответили на запрос Reuters. В субботу, по данным агентства, Трамп провел митинг в Нью-Джерси, а ЧП с самолетом произошел после его посадки в Уэст-Палм-Бич примерно в час ночи по местному времени в воскресенье.

​Ранее Трамп пообещал запечатать границу в случае победы на выборах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#чп
#митинг
#расследование
#трамп
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По делу генерала Кузнецова прошли обыски
По делу кадровика МО РФ Кузнецова прошли обыски сразу по нескольким адресам
15 мая 2024, 03:37

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

В рамках уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова прошли обыски разу по нескольким адресам. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В течение нескольких дней проводились обыски по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова», — рассказал собеседник издания.Источник добавил, что обыски прошли в Москве и в Краснодарском крае.

14 мая Юрия Кузнецова задержали по подозрению в получении взятки в виде недвижимости. Возбуждено уголовное дело, чиновника отправили под арест.

Ранее окружение генерала армии Сергея Суровикина раскрыло его местонахождение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
#арест
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