Женщина демонстративно включила на рынке украинские песни и попала под суд

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Продавщица одного из рынков в Петропавловске-Камчатском была оштрафована по административной статье о дискредитации Российской армии. Об этом информирует Лента.ру, ссылаясь на сообщение городского суда.
Свидетели на заседании заявили, что в октябре 60-летняя женщина на рабочем месте несколько раз негативно высказывалась в адрес Вооруженных сил РФ и граждан государства. Помимо этого, она несколько раз демонстративно включала песни на украинском языке.
Вину женщина не признала, заявили, что ее оговорили. Но суд счел доказанный факт дискредитации российской армии и назначил продавщице штраф в размере 30 тысяч рублей.
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