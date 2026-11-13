Суд в Екатеринбурге оштрафовал местного жителя на 10,7 млн рублей за пьяную езду
В Екатеринбурге суд оштрафовал местного жителя 2000 года рождения на сумму свыше 10,7 миллиона рублей за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.
Установлено, что 12 сентября 2026 года фигурант сел за руль автомобиля Citroen C4 пьяным и создавал угрозу для других участников дорожного движения.
На улице Репина его остановили инспекторы ДПС и отстранили от управления. Мужчина отказался проходить медосвидетельствование. Отмечается, что в ноябре 2022 года гражданина уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду.
Вину в новом деле он признал полностью. Помимо штрафа в размере годового дохода суд на два года шесть месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор пока не вступил в законную силу.
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