Суд в Екатеринбурге оштрафовал местного жителя на 10,7 млн рублей за пьяную езду

13 ноября 2026, 21:55

Фото: Istock/Tatiana rico

В Екатеринбурге суд оштрафовал местного жителя 2000 года рождения на сумму свыше 10,7 миллиона рублей за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.