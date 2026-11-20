Суд в Екатеринбурге приговорил бизнесмена к 14 годам за убийство девочек в 90-х
Суд в Екатеринбурге вынес приговор бизнесмену Андрею Шевнину: 14 лет лишения свободы за изнасилование и убийство двух 13-летних девочек в 1990-х годах. Как сообщает РЕН ТВ, преступление оставалось нераскрытым 30 лет.
Шевнин и его знакомый Василий Кузнецов попадали под подозрение ещё в 1990-х, но тогда им удалось избежать ответственности из-за нехватки доказательств.
Кроме того, в начале 2026 года окружение бизнесмена пыталось подкупить свидетельницу: женщине предлагали 500 тысяч рублей за изменение показаний. Сейчас суд признал обоих виновными в надругательстве и убийстве школьниц.
В ходе прений сторона обвинения запрашивала для подсудимого 25 лет колонии, сам Шевнин настаивал на освобождении. Отмечается, что судья обязал бизнесмена выплатить по два миллиона рублей родственникам каждой из погибших девочек.
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