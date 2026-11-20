20 ноября 2026, 18:28

Фото: Istock/simpson33

Суд в Екатеринбурге вынес приговор бизнесмену Андрею Шевнину: 14 лет лишения свободы за изнасилование и убийство двух 13-летних девочек в 1990-х годах. Как сообщает РЕН ТВ, преступление оставалось нераскрытым 30 лет.